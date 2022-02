Ir normāli justies nenormāli. Kā krīzes situācijā 'turēt sevi rokās' un funkcionēt

Laiks, kurā dzīvojam šobrīd, ir sarežģīts no visām pusēm. Lai gan paši esam drošībā, katru dienu sekojam un jūtam līdzi Ukrainai, pasaules notikumiem kļūstot par primāro rutīnas noteicēju arī daudziem no mums. Iespējams, šajā laikā izjūti bailes, skumjas, dusmas. Iespējams, pārdzīvojumu dēļ ir grūti iemigt. Padomos, kā nomierināties, turēt sevi rokās un saprast emocijas krīzes laikā, dalījusies psiholoģe Marija Ābeltiņa.

"Mēs ikdienā esam pieraduši dažas emocijas saukt par "negatīvām", un tas atstāj iespaidu, kā mēs pret tām attiecamies. Sajūta, ka bailes, skumjas, dusmas ir kaut kas tāds, ko labāk ātrāk neitralizēt. Taču tā nav tiesa. Emocijām ir svarīga signālfunkcija. Jā, mums subjektīvi vienas patīk (prieks, iedvesma) un citas nepatīk (šaubas, sēras), bet tas nemaina visu emociju lietderīgumu. Es gribētu šobrīd izdarīt to lietu, kuru mēs reti darām ar emocijām ikdienas dzīvē. Mēs gribam ātri un racionāli rīkoties, bet emocijas nereti prasa normalizēšanu, t.s., negatīvās emocijas. Es arī nevarēju agrāk saprast ko nozīmē pabūt ar emocijām. Tā nav ārējā darbība, tā ir iekšējā rīcība, kad mēs esam empātiski un saprātīgi paši pret sevi. Un paradoksāli, bet tas mūs nomierina. Tas ir normāli justies nenormāli – neikdienišķi – nenormālos apstākļos.

Bailes



Tās liek būt modriem un rūpēties par drošību. Pat pandēmijas sākumā pētījumi rādīja, ka tie, kas baidījās, vairāk ievēroja epidemioloģiskos ieteikumus un mazāk saslima. Arī šobrīd bailes liek domāt, kā rīkoties, ko es darīšu X stundā, vai manā mājas aptieciņā vispār ir zāles ar atbilstošu derīguma termiņu, kā pasargāt bērnus u.c. Un šie jautājumi ir "okey" šajā nenormālajā situācijā. Ir normāli baidīties no kara un nāves, un šīs bailes nereti mums liek pārvērtēt prioritātes un veltīt laiku tam, kam mūžīgi varbūt nepietika.

Skumjas



Atceros sava prof. Praško lekcijas, kad viņš stāstīja, ka skumjas pavada tādas hormons kā oksitocīns. Tam ir liela nozīme intimitātē un sociālo attiecību veidošanā. Tas mums liek meklēt citus cilvēkus, lai pārdzīvotu zaudējumus. Lai dalītu bēdu un tā paliktu par pusbēdu. Un tas ir normāli raudāt, redzot ziņas no Ukrainas un ne tikai ar sprādzienu bildēm. Ja mums ir empātija, mēs nevaram bez acīs saskrējušām asarām lasīt par notiekošo: jaunās māmiņas raud par jaundzimušajiem metro, dzīvnieku īpašnieki par kaķiem un suņiem, ar kuriem cilvēki skrien uz patvērumiem, par bērniem, sievietēm, vīriešiem, kas šobrīd skatās nāvei tieši acīs. Un šīs skumjas un empātija liek mums domāt, kā palīdzēt, kā izmitināt bēgļus, kur var pārskaitīt naudu palīdzības organizācijām vai armijai. Tas liek mums lieku reizi samīļot savus mīļos, tuvos, dārgos.

Foto: DELFI

Dusmas



Dusmām ir sargsuņa loma. Tās rej, ja kāds pēc mūsu sajūtām pārkāpj robežas. Tās mūs reāli aktivizē, lai sevi aizstāvētu. Un tās atkal liek rīkoties: domāt par iestāšanos Zemessardzē, neklusēt par savu viedokli, iet piketos, uzstājīgi prasīt valdībai rīkoties, lai ieviestu sankcijas, un tamlīdzīgi. Un šeit nav jāsajauc dusmas ar agresiju. Agresija ir nepieņemama uzvedība. Dusmas ir tikai emocija, kuru mēs varam paust arī civilizēti.

Emocijas var sākt traucēt normālu rīcību tikai, ja to intensitāte paliek tāda, kuru mēs nespējam izturēt, un mums "izsit korķus". Psihologi to nereti sauc par tolerances logu. Es gribētu saukt par tolerances koridoru – cik intensīvas emocijas saglabā mūsu rīcībspēju, bet kuras rada paniku vai tieši pretēji absolūto sastingšanu vai nerealitātes sajūtu. Starp šiem diviem grāvjiem emocijas pilda savu funkciju, pat ja mums tās nepatīk. Un katram ir savs platums šim tolerances koridoram. Viens var izturēt stiprāku intensitāti, cits nē. Mēs esam dažādi. Ja ir sajūta, ka ir sasniegtas robežas un jūties nerīcībspējīgi, nevari gulēt, domāt, darīt ikdienas lietas, noraujaties uz tuviniekiem, ir vērts domāt par emociju nomierināšanu.

Un šeit talkā var nākt visvienkāršākās sadzīves lietas:

Pastaiga

Fiziska slodze

Sarunas ar atbalstošiem cilvēkiem

Ziņu lasīšanas limitēšana

Diennakts režīma atjaunošana



Un arī vingrinājumi no psihologu un psihoterapeitu arsenāla:

Diafragmālie elpošanas vingrinājumi (kur mēs elpojam ar vēderu). Vairāk par par šo elpošanu lasi šeit.

Muskuļu relaksācijas prakses

Apzinātības prakses (man patīk vingrinājums, kur pastaigā "izkāpjam" ārā no galvas un apzināti pamanām piecas lietas ar acīm, tad ar ausīm un tad ar pārējo ķermeni – ko tieši tagad jūtu kā spiedienu, smaržu, pieskārienu utml., tad 4, 3, 2, 1 lietu)"



Prihoterapeite norāda, ka iespējami var būt nepieciešama arī profesionāla palīdzība. Krīzes apstākļi var uzraut augšā vecās mentālās kaites, dažādus trauksmes traucējumus, depresiju u.c. Šī iemesla dēļ krīžu un konsultāciju centrā "Skalbes" ir diennakts atbalsta līnija pieaugušajiem, kas pieņem zvanus arī nakts laikā. Tālruņa numurs – 116123.

Turpinājumā atradīsi vēl virkni rakstu un speciālistu padomu, kā pārdzīvot šo krīzes laiku pēc iespējas mierīgāk.

