Ja es ļoti gribēšu, sapņi piepildīsies? Kur slēpjas manifestācijas spēks

Afirmācijas, manifestācijas, pozitīvā domāšana... Ir dažādi vārdi, kādos sauc domu un sapņu materializēšanu dzīvē. Ir pat dzirdēts nosaukums "zinātniskā lūgšana". Saradušies arī kouči, iedvesmotāji un skolotāji, kuru bizness ir iemācīt cilvēkiem īstos vārdus, lai viegli un bez piepūles sasniegtu savus sapņus un vairotu bagātību. Šķiet pārāk labi, lai būtu patiesība? Bet no kurienes tad uzrodas apmierinātie klienti, ja visi šie solījumi ir tikai māņi?

Ja atkāpjas no influenceru biznesa un to ētiskuma, arī bezmaksas afirmācijas (kuras bez pūlēm un papildu samaksas var atrast dažādās audio un video platformās) un ticību vārda spēkam mentālās veselības eksperti vērtē pretrunīgi. Jā, pozitīva domāšana un labu vārdu atkārtošana sev var vairot pašpārliecinātību, palīdzēt labāk izprast savas vēlmes un sasniegt mērķus. Tomēr tas var arī radīt mentālās veselības problēmas, pasliktināt dzīves kvalitāti un attālināt no iespējas savus sapņu realizēt.

Vispārīgi runājot par manifestēšanu, tas var būt rīks, kas palīdz ievirzīt domāšanu uz savu mērķu sasniegšanu, bet tas pilnīgi noteikti nav brīnumlīdzeklis ļoti straujiem panākumiem un labsajūtas iegūšanai. Piemēram, ja, gatavojoties darba intervijai, sev stāstīsi, ka intervijās mēdz izgāzties un citi kandidāti noteikti ir daudz piemērotāki darbam nekā tu, var gadīties, ka intervijā tiešām neveiksies tik labi kā gribētos. Sevis noniecināšana vēlāk var izpausties kā nepārliecinātība un nespēja parādīt savu kompetenci un atbilstību amatam.

Tā vietā ieteicams sev atgādināt, ka piesakies konkrētajam amatam, jo pārzini attiecīgo jomu un esi piemērots amatam. Tas palīdzēs intervijā būt mierīgākam, pārliecinātākam un labāk parādīt savas kompetences. Tas nepalīdzēs tev iegūt darbu, kam neesi kvalificēts un kam atradīsies daudz kompetentāks kandidāts, bet tas var palielināt tavas iespējas atbilstošā situācijā.