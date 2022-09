Kad vientulība vairs nav patīkama. Veidi, kā aizgaiņāt nomāktību

Kāds piekritīs, kāds par katru cenu noliegs, taču tas ir fakts, ka mūsu platuma grādos dzīvojošos daudzi sauc par ziemeļniekiem – vientuļniekiem. Pavadīt laiku tikai ar sevi, savām interesēm un domām – tā ir svēta un pat veselīga lieta pie nosacījuma, ka neļauj sev patiesi justies vientuļi. Ja atstumtības sajūta no visas pasaules ieilgst, portāls "HealhLine" piedāvā izmēģināt vienu no variantiem, kā sevi iepriecināt, kad virsroku ņēmusi grūtsirdība.

Ilgstoša vientulība cilvēka emocionālo trauciņu tukšo straujiem soļiem, padarot dzīvi drūmu un dažubrīd pat bezjēdzīgu. Tā var izpausties arī fiziskos simptomos, tostarp sāpēs, miega traucējumos un novājinātā imunitātē. Taču svarīgi neaizmirst, ka vientulība nav sociālā izolācija – tu vari būt viens un justies ļoti laimīgs, kā arī atrasties ballītes epicentrā ar sajūtu, ka pasaulē esi viens kā pirksts.

Ja aiz vārdu salikuma "esmu nelaimīgs" slēpjas ieilgusi vientulība, vērtīgi saprast, ka caur mazumiņu var panākt lielas lietas. Turpinājumā apkopotas vairākas nodarbes, kas var palīdzēt justies kaut par kripatiņu labāk.

Pieņem un paņem labāko

Iespējams, problēma nav vientulībā – problēma ir tajā, kā tu uz to skaties un uztver. Lielākoties šī sajūta izvirzās priekšplānā brīdī, kad vajadzība pēc sociālās mijiedarbības un cilvēcīgu attiecību veidošanas netiek apmierināta. Ņemot vērā, ka esam ļoti dažādi, arī vajadzības var krietni atšķirties, tieši tāpēc vientulības sajūta pie katra var atnākt citā laikā, veidā un formā. Piemēram,

Ja lielākoties katru vakaru pavadi ar ģimeni vai draugiem, tikšanās tikai reizi nedēļā var likt justies vientuļi;

Ja vairāk identificējies ar vientuļnieku tipu, tevi varētu pilnībā apmierināt viens "randiņš" ar draugu vai radinieku nedēļā;

Ja tev ir daudz spēcīgu attiecību saišu, vari justies vientuļi, atgriežoties mājās pēc darba un pretī redzot tukšumu;

Ja uzsāc kopdzīvi ar otro pusīti un centies ar šo domu vēl tikai sarast, vari justies vientuļi arī tad, ja visu laiku pavadāt kopā.

Lielākajai daļai cilvēku ir nepieciešamas tuvas attiecības, lai augtu un attīstītos, taču pētījumi arī liecina – kvalitatīvs laiks vienatnē ir ārkārtīgi svarīgs. Vientulība rada iespēju sevi izzināt līdz kaulam, attīstīt savu radošumu, kā arī paskatīties uz sevi no malas. Nākamreiz, kad jutīsies vientuļi, nešausti sevi. Pieņem to. Uzslēdz mīļāko mūziku, palasi žurnālu vai grāmatu, paņem savu pierakstu kladīti un atminies kādu savu senu hobiju. Lai arī kurai nodarbei par labu kritīs izvēle, mācies pieņemt vientulību kā posmu sevis izzināšanai.

Piepildi ar skaņu

Nav pierādīts, ka mūzika un citas skaņas mazinātu vientulību, taču pētniekiem laika gaitā kļuvis skaidrs, ka šādā veidā iespējams netīkamo sajūtu attālināt vai mazināt. Skaņas var palīdzēt aizpildīt telpu un domas, padarot vientulību mazāk nomācošu. Piemēram,

Tīkama mūzika palīdz uzlabot garastāvokli, liecina pētījums, kamēr audiogrāmatas palīdz novērst uzmanību un sniedz īslaicīgu miera patvērumu.

Podkāsti un radio raidījumi sniedz informāciju un izklaidē, un šāda atmosfēra palīdz radīt tuvības sajūtu.

Mīļākais TV raidījums vai filma dod iespēju pārtraukt klusumu tīkamā veidā – arī tad, ja nesēdi miera pozā un nesniedz tai visu savu uzmanību.

Atverot logu un ielaižot telpā putnu, dabas vai pilsētas skaņas, ir iespēja rast saikni ar visu plašo pasauli.

Piezvani draugam

Lai uzturētu tuvas, siltas attiecības ar tuviniekiem un draugiem, komunikācija nav nepieciešama katru dienu. 2021. gadā publicētā pētījumā skaidrots, ka arī virtuālas tikšanās ar lielāku ļaužu pulku (ja nav iespēja tikties klātienē) var mazināt vientulību un dot vērtīgu ieguvumu mentālās veselības uzlabošanā.

Bieži vien šķiet, ka ātrākais un vienkāršākais veids, kā turēt roku uz pulsa par notiekošo sev svarīgu cilvēku dzīvēs, ir aizrakstīt īsu ziņu, taču noteikti nevajadzētu par zemu novērtēt reālas sarunas spēku. Kādā citā 2021. gada pētījumā noskaidrots, ka pat vienkārša 10 minūšu saruna var mazināt vientulību.

Jēgpilnas tikšanās reizes

Ačgārni domāt, ka laika pavadīšana cilvēkos mazina vientulību. Vēl vairāk – nesenā pētījumā noskaidrots, ka atrašanās cilvēku pārpilnās vietās bez komforta klātbūtnes vientulības sajūtai var likt uzņemt apgriezienus. Daudz lielāka nozīme ir kopā pavadītā laika kvalitātei – šī iemesla dēļ koncertā, kas ir pilns ļaužu, vari justies daudz vientuļāk nekā mierīgās, klusās vakariņās tikai ar tuvāko draugu. Vērts piebilst, ka dažreiz nav pat jādara nekas jēgpilns. Vari skatīties filmu vai šķirstīt sociālo mediju ziņu lenti, jo svarīgākais, ka vienkārši neesi viens.

Reizēs, kad ar virspusēju un primitīvu kopā būšanu nepietiek, ieteicams meklēt veidus, kā sarunas padarīt "dziļākas", piemēram,

Dalies sajūtās un personīgajos pārdzīvojumos;

Vaicā un arī ieklausies, kas tuvākajiem par to sakāms;

Runā par lietām, kas ir patiesi svarīgas, – darbu, radošajiem projektiem, kopīgām interesēm.

Nenoliedzami, ir teju neiespējami izvairīties no sarunām par aktuālajiem notikumiem pasaulē, kā arī interese par šīm lietām ir saprotama un pat vajadzīga. Neskatoties uz to, ieteicams sarunu tematus koncentrēt ap lietām, kas rada prieku, – nevis tām, kuras uztrauc vēl vairāk.

Dodies svaigā gaisā

Taisnība – vēss, slapjš un dubļains rudens nav pati sapņainākā opcija, domājot par laika pavadīšanu ārtelpās, taču vides maiņa vientulības mazināšanai ir ļoti vērtīga. Kāpēc? Jo uzmanība vienkārši tiek novērsta citā virzienā. Laika pavadīšana meža, jūras vai kādas citas lauku ainavas kompānijā var palīdzēt mazināt stresu un vairot vispārējo labsajūtu.

Te, lūk, pāris idejas:

Dodies uz kādu dabas parku un mēģini atpazīt pēc iespējas vairāk putnu sugu. Pētījumos pierādīts, ka putnu dziesmas atstāj pozitīvu ietekmi uz labsajūtu.

Iepazīsti piemājas apkārtni. Izstaigā ieliņas, pa kurām iepriekš nekad nav iets, un pasveicini visus sev zināmos kaimiņus, kurus sastapsi pa ceļam.

Ar draugiem uzspēlējat "scavanger hunt" tipa spēli. Tās pamatā ir izveidots saraksts ar lietām, kas dalībniekam jāizdara vai jāatrod. Runa nav par pirkšanu, bet gan meklējumiem, līdz visas ailītes sarakstā ir aizpildītas.

Apmeklē un, ja iespējams, atbalsti kādu vietējo biznesu.

Brauciens ar riteni gan pozitīvi uzlādē, gan arī liek procesā atstāt daļu enerģijas. Tas savukārt var celt miega kvalitāti. Jāpiebilst, ka 2020. gadā noskaidrota sakarība starp vientulību un sliktu miega kvalitāti, bezmiegu. Taču tas vēl nav viss – slikts naktsmiers ietekmē funkcionēšanas spējas dienas laikā, un tas var veicināt izolētības sajūtu vēl vairāk.

Pavadi laiku ar dzīvniekiem

Diemžēl, bet dzīvnieki nerunā cilvēku valodā (ja nu vienīgi tev mājās nav runājošs putniņš), taču viņi ir tikpat labi kompanjoni kā uz divām kājām staigājošie ļaudis. Vēl vienas dzīves dvēseles klātesamība var ienest mieru, bet viņu grimases vai izdarības var likt pamatīgi izsmieties, uzlabojot garastāvokli un palīdzot atbrīvoties no stresa. Un to apliecina arī tūkstošiem dzīvnieku video, kas klīst pa tīmekļa plašumiem!

Pētījumi liecina, ka kļūšana par kāda dzīvnieka saimnieku sniedz artavu ne tikai mentālās, bet arī fiziskās veselības uzlabojumos. Vēl viens bonuss – sunim nepieciešamas pastaigas svaigā gaisā, kas nozīmē, ka arī tev vajadzēs aut kājas un izkustēties, nesēžot četrās sienās un negrimstot vēl pamatīgākā vientulībā.

Ja pašam dzīvnieka nav, apsverama opcija ir došanās uz patversmēm un pieteikšanās brīvprātīgo darbā. Starp citu, šajā gadījumā ieguvums būs dubultā, jo 2020. gada pētījuma rezultāti liek pamatoti domāt, ka iesaistīšanās brīvprātīgo kustībās paši par sevi mazina vientulību.

Dzīvnieka pieņemšana ģimenē ir ļoti liels solis, kas rūpīgi jāpārdomā. Tā nav spēļmantiņa, kuru izmest, kad apnīk, vai pārmācīt ar cietsirdīgām metodēm, ja netiek klausīts uz vārda. Taču vieglprātība un ļaunprātība attiecībā pret dzīvniekiem aizvien ir novērojama – par to vēsta gan ieraksti sociālajos tīklos, gan arī ziņas medijos. Ar jautājumiem, kas rūpīgi jāizsver pirms dzīvnieka adoptēšanas, iepazīsties šajā rakstā.

Atpūta no sociālajiem tīkliem

Lai gan sērfošana cauri ziņu lentei var šķist pat ļoti piemērots veids, kā saglabāt saikni ar tuvajiem un mīļajiem, pārmērība var dot tieši pretēju rezultātu. Ļoti ticams, ka vientulības sajūta tikai vairosies ieraugot, ka kāds labi zināms cilvēks visai pasaulei atrāda kādu ļoti bezrūpīgu un laimes pārpilnu ierakstu. Tas var prātā iesēt domu, ka tuvinieks ļoti labi dzīvo arī bez tevis un ilgas nav abpusējas.

Protams, jāatgādina vecā dziesma – soctīklos publicētā dzīve nekad nerāda "lielo bildi", tādēļ bez vaicāšanas nevajadzētu izdarīt secinājumus. Vērts paturēt prātā, ka daudzi šo veidu – publicitāti – izmanto kā savu stratēģiju vientulības mazināšanai, jo patiesībā paši ikdienā jūtas ļoti vientuļi. Pētījumi apstiprina, ka sevis salīdzināšana ar citiem, balstoties uz soctīklos redzēto, var būt saistīta ar pieaugošu vientulību.

Atgādini sev – tas ir pārejoši

No vienas puses vientulība iztukšo mūsu prātus, no otras – neļauj ielaist nevienu citu domu. Tas nozīmē, ka var būt teju neiespējami koncentrēties kādai citai aktivitātei vai nodarbei, pat neskatoties uz to, ka iepriekš tā mīlēta no visas sirds. Taču ar nelielu piespiešanos iespējams baudīt saldus augļus! Piespied sevi aiziet uz jogu, uzspēlēt video spēles vai pagatavot kaut ko garšīgu, jo arī šīs lietas var palīdzēt sasniegt iekšējo mieru.

Atceries, ka lielākoties vientulības sajūta ir pārejoša, un šī atziņa var palīdzēt to pieņemt vieglāk. Vērts atzīmēt, ka ar vientulību saskaras cilvēki visā pasaulē, tātad – tu savās sajūtās neesi viens.

Taču, ja vientulība ilgstoši nepamet tavu kompāniju, liek nonākt zemākajā punktā, zaudējot visas cerības uz laimīgu dzīvi, ieteicama konsultācija pie speciālista. Ko sagaidīt no vizītes pie psihoterapeita un kad apmeklēšana ir rekomendēta, skaidrots šajā rakstā.