Kāpēc pirmdienas ir tik grūtas un tajās notiek visvairāk sirdslēkmju

Ikdienas stresa un nemiera pārvarēšanas sākums ir uzņemties atbildību par savām emocionālajām reakcijām. Jābūt pilnīgi godīgam, jo ​cilvēks pats sev rada daudzas negatīvas emocijas. Jāiemācās pārzināt savu iekšējo pasauli un jāuzņemas atbildība par visu, kas notiek mūsos.

Foto: Shutterstock

Dr. Hans Selje, viens no galvenajiem stresa pētījumu pionieriem divdesmitajā gadsimtā, jau sen ir uzsvēris, ka ārējie stimuli paši par sevi nav stress. To, vai piedzīvo stresu, nosaka cilvēka reakcija uz situāciju, parādību, notikumu. Un reakcijas var izvēlēties. Cilvēks var ciest no stresa vai neciest. Tā ir izvēle. Piemēram, ja esi iestrēdzis sastrēgumā un kavē, vari reaģēt atšķirīgi. Viens būs nepacietīgs un dusmīgs, bet otrs būs mierīgs un atvieglots. Tādā pašā situācijā var izmēģināt dažādas reakcijas. Tādējādi stresu rada reakcija uz situāciju, nevis pati situācija. Katram ir izvēle. Labākais veids, kā mazināt trauksmi, ir noteikt patiesās problēmas un rīkoties mērķtiecīgi, lai tās novērstu. Kad es lūdzu nosaukt, kas satrauc cilvēkus, neliela daļa attiecas uz saprātīgām lietām, kuras var mainīt. Biežāk cilvēki uztraucas par lietām, kas nekad nav bijušas, pagātnes notikumiem, nelielām nenozīmīgām raizēm, neaizstājamām lietām. Tas parasti koncentrējas uz parādībām, kas nav būtiskas vai ir nemaināmas, nevis atzīst savas patiesās un atrisināmās problēmas. Ir svarīgi iemācīties sadzīvot ar šodienas rūpēm. Novēršot uzmanību no nevajadzīgiem trauksmes avotiem, tiks noskaidrotas patiesās dzīves problēmas. Izprotot, kas jāmaina, mērķtiecīga un jēgpilna darbība mērķa sasniegšanai palīdzēs mazināt trauksmi. Trauksmi var izraisīt dažādi psiholoģiski iemesli. Tomēr ir iemesli, kuri ir līdzīgi daudziem.

Daži no visbiežāk sastopamajiem trauksmes avotiem ir:

1. Nepabeigts darbs un lietas. Daudzi stresa un negatīvu sajūtu cēloņi ir nepabeigta "darbība". Katram no mums ir jāpabeidz kāds darbs. To paveicot, ir liels gandarījums. Nepabeigti darbi izraisa negatīvas emocijas. Un katra vilcināšanās tikai pastiprina šīs negatīvās emocijas. Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā pārvarēt stresu šī iemesla dēļ – nevilcināties darbā un neapgrūtināt sevi ar daudziem sarežģītiem, tikko paveicamiem uzdevumiem, kuriem nav laika. Pabeidzot darbu un nepabeigtās lietas, tu jutīsities labāk un pozitīvāk, kā atbrīvojies no sloga.

2. Pagātnes malšana domās. Daudzi cilvēki koncentrējas uz pagātnes problēmām, pastāvīgi domājot par notikušo. Dienu un nakti viņi dusmīgi runā ar cilvēkiem, kuri kādreiz viņus sāpinājuši, visu atkal atceras un pārdzīvo šīs sāpes. Bez apstājas viņi stāsta sev, cik slikts ir šis cilvēks un kāda pasaule ir nepareiza. Tu būsi brīvs no daudzām negatīvām un postošām sajūtām, ja sev atzīsi, ka dzīvē notiek visādi. Ikviens saskaras ar nomācošu kritiku, sliktu un necieņas pilnu uzvedību, rupjību, negodīgumu. Šī pieredze ir nepatīkama, bet neizbēgama katra cilvēka dzīvē. Centies pēc iespējas ātrāk piedot un aizmirst par negatīvo dzīves pieredzi. Daži cilvēki uzreiz iebildīs manam aicinājumam piedot. Piedošana par visu, kas tev nodarījis pāri, nav tas pats, kas paciest vai attaisnot otra uzvedību. Nē. Piedošanas mērķis ir kļūt emocionāli brīvam un atbrīvoties no sāpīgās nastas. Atbrīvojies no pagātnes vilšanās un atklāj mīlestību, mieru un prieku šodien.

3. Faktu un realitātes ignorēšana. Cilvēks mēdz noliegt acīmredzamos faktus un tādēļ piedzīvot stresu un zaudēt iekšējo mieru. Cilvēks var izlikties, ka viss ir kārtībā, lai gan tā nav. Tomēr prāts slēpj to, ko pauž ķermenis. Laika gaitā rodas bezmiegs, galvassāpes, gremošanas traucējumi un depresija. Ir svarīgi iedrošināt sevi pastāvīgi uzdot sev jautājumu, kas patiesībā ir dzīve, un atklāti sev pajautāt: "No kā es izvairos aci pret aci savā dzīvē?" Velti laiku, lai pārdomātu to, ar ko savā dzīvē esat laimīgs un nelaimīgs.