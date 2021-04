Mīlestība ir jānopelna. Un vēl trīs meli no mātēm, kurām ir grūtības mīlēt

Mīti par to, ka visas mātes instinktīvi mīl savus bērnus, ka mātes mīlestība vienmēr ir bez nosacījumiem, nesniedz brīvību atklāti runāt par to, cik daudz bērnu paliek ar neapmierinātām emocionālajām vajadzībām un cik daudz emocionālo rētu viņiem jādziedē. Droši vien pašām šīm mātēm ir bijuši kādi iemesli un grūtības būt iespējami mīlošākām, tomēr šoreiz par to, kādi vārdi un attieksme var ievainot meitas, un kādas tam var būt sekas uz ilgu laiku.

Šīs taktikas savā grāmatā par to, kā atgūties meitām, kuras nav izjutušas mātes mīlestību "Daughter Detox – recovering From Unloving Mother And Reclaiming Your Life", raksta tās autore Pega Strīpa. Raksts publicēts žurnālā "Psychology journal".

Vecāki vada bērna pasauli, mēs mācāmies no vecākiem "patiesības" par pasauli, kā tajā ir veidotas attiecības.

Lūk, saraksts, kādi vārdi un attieksme var kaitēt meitas psihei!

1. Mīlestība ir jānopelna



Meitas, kuras jutušās nemīlētas, aprakstījušas stratēģijas, kuras bērnībā izmantojušas, lai burtiski izvēlētos mīlestību – nest mājās labas atzīmes, palīdzēt darbos mājās, censties nekādi nesāpināt māti. Taču ar to vienmēr bijis par maz. No tā viņas iemācījušās rūgtu patiesību par to, kas ir mīlestība un kā to iegūt – to var iegūt ar maģiskas formulas palīdzību. Tikai šo formulu nekādi neizdodas atrisināt – mīlestību nekad viņām nedod tāpat vien un, galu galā, viņās vienmēr kaut kā ir par maz, viņas ir nepietiekami labas, lai attaisnotu mīlestību.