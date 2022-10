Netici visam, ko pats domā! Kā apturēt uzmācīgas domas un nomierināties

Šobrīd pasaulē ir daudz nenoteiktības un baiļu, tādēļ nav brīnums, ka daudzus piemeklē uzmācīgas domas un jūtas. Un no tā ir grūti izkāpt! Negatīvas domas vijas kā pa spirāli un var kļūt par modeli – "domāšanas slazdiem" vai "nenoderīgu domāšanas stilu".

"Izplatītākais šāda veida domāšanas stils ir katatrofālā domāšana (sliktākā scenārija prognozēšana), melnbaltā domāšana (lietu saskatīšana galējībās) un emocionālā spriešana (viedoklis ir balstīts jūtās, nevis faktos)," portālā "She Knows" saka psiholoģe Elena Touroni.

Kā atbrīvoties no šiem negatīvajiem domu modeļiem un nomierināties?

Pirmkārt, neapspied negatīvās domas





"Ir svarīgi apstāties un pievērst uzmanību negatīvajām domām, taču neieslīgt tajās," stāsta Dr. Karla Marija Menlija, grāmatas "Joy from Fear" autore. "Pētījumi liecina, ka ir svarīgi neapspiest negatīvās domas, jo tikai sasaista vēl vairāk. Tā vietā pamani negatīvo domu un pēc tam ļauj tai it kā aizpeldēt. Pēc tam negatīvās domas vietā, ko esat atbrīvojis, izvēlies pozitīvu domu vai vizuālo attēlu, ar ko vietu aizstāt.

Neaizmirsti elpot



Kad jūties noraizējies, Menlija iesaka, ka tā ir lieliska iespēja atvilkt elpu. "Aizver acis un ieelpo, skaitot līdz četri; tad lēnām izelpo, arī skaitot līdz četri. Kad sāk pieaugt raizes un palielināties stress, esi pret sevi laipns… iedod sev pauzi, lai atslābinātos un paelpotu. Trauksmains prāts kļūst mierīgāks, ja koncentrējas uz elpošanu, nevis uztraukumu.

Ja vajag ik pa laikam sev atgādināt par elpošanu, vari atstāt līmlapiņas uz spoguļa, ledusskapja vai rakstāmgalda ar mudinājumu "Atceries elpot!"

Netici visam, ko pats domā



"Tas, ka tev ir doma, nenozīmē, ka tā ir patiesība. Kad pamani, ka esi pārāk bargs vai prasīgs pret sevi vai domā ļoti negatīvi, sper soli atpakaļ un apšaubi savas domas," iesaka Touroni. "Vai ir kādi pierādījumi, kas apstiprina tavas domas? Vai tu izdari pārsteidzīgus secinājumus? Vai tu redzi kopainu vai vienkārši koncentrējies uz sliktāko iespējamo scenāriju? Atkāpies un pārskati to, kas notiek patiesībā!

Izmēģini pozitīvo ziņu mantru



Kad tevi pārņem negatīvas domas, Menlija iesaka koncentrēties uz pozitīvu vēstījumu vai mantru, kas tev šķiet spēcīga un nomierinoša. "Piemēram, tava mantra varētu būt: "Viss būs labi. Viss būs labi. Viss nokārtosies." Melnija iesaka paturēt savas mantras kopiju makā, pielīmētu pie spoguļa vai uz rakstāmgalda, lai stresa brīžos pa rokai būtu atgādinājums.

"Atkārto mantru vai frāzi, kad esi mierīgs un atslābinājies. Tādējādi tavas smadzenes sāks saistīt maigos, atbalstošos vārdus ar pozitīvu, atslābinātu stāvokli," viņa skaidro. "Var būt noderīgi atkārtot vārdus, nospiežot konkrētu pirkstu vai novietojot to uz rokas, tādējādi fiziski "noenkurojot" sevī nomierinošo sajūtu. Kad rodas mazākā trauksme vai stress, atkārto mantru vai frāzi. Ja jūties labāk, pieskaries enkura vietai uz rokas vai pirksta, lai būtu vēl labāks rezultāts.

Izturies pret sevi kā pret savu labāko draugu



Kad tu domā par sevi šausminošas domas, Touroni saka, ka ir svarīgi apstāties un pajautāt sev, vai tu šādā veidā runātu ar draugu? "Bieži vien mēs sev sakām vārdus, ko nekad neteiktu draugam. Nākamreiz, kad būsi bargs pret sevi, mēģini parādīt sev tādu pašu laipnību un līdzjūtību, kādu tu izrādītu draugam.

Touroni arī iesaka "rakt dziļāk", lai saprastu, no kurienes rodas šī paškritika. "Vai tev šķiet, ka mēģini kaut ko pierādīt (sev vai citiem)? Vai vari atcerēties, kad tas viss sākās? Agrāko pieredzi un tās ietekmi uz šodienu lieliski var pētīt terapijā.

Tā vietā padomā par mierīgu tēlu



"Kad sāk pieņemties spēkā negatīvās domas, pārvirzi savu uzmanību, piemēram, iztēlojies reālu vai iedomātu ainu, kad tu jūties mierīgs," iesaka Menlija. "Varbūt tas ir lavandas lauks, klusa pludmale vai koku apaugusi kalna virsotne. Iedomājies sevi šajā mierīgajā vidē, iespējams, iedomājoties sev klāt mīļāko dzīvnieku vai uzticamu draugu.

Lai kāds būtu tavs pozitīvais tēls, Menlija iesaka praktizēt tā iztēlošanos, kad esi atslābinājies. "Iestrādā savā prātā skaistā, mierpilnā tēla detaļas – ievēro visu, sākot no krāsām un smaržām līdz augiem un debesīm. Ļauj šim attēlam kļūt par drošu atpūtas vietu. Tad, kad sāk samilzt stress, paņem pauzi. Iedomājies sevi šajā skaistajā, bezstresa vidē, un tava trauksme un stress var mazināties.

Jautājums: Man bieži, pašas no sevis, parādās visādas "melnas" un šausminošas domas. Visbiežāk tās ir saistītas ar maniem mīļajiem. Piemēram, ja vīrs neceļ telefonu un man uzreiz neatzvana, tad man galvā uzreiz veidojas aina, ka tas cietis autokatastrofā. Ja bērns naktī sāk raudāt, tad man uzreiz šķiet, ka viņam noticis kas slikts un viņš būs jāved uz slimnīcu. Dažreiz es redzu tuvinieku nāvi. Kāpēc man nekad prātā neienāk labas domas? tas viss mani ļoti satrauc, jo vairāk par visu uz pasaules, es mīlu savu bērnu un vīru. Kāda iemesla dēļ, man ir šādas domas? Ko es varu darīt, lai sāktu domāt pozitīvi? Saprotu, ka vislabāk būtu griezties pie speciālista, bet man šobrīd finansiāli, nav šadas iespējas.

