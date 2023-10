Sadeguša grauzdiņa teorija ļaus atrast jēgu dzīves haosā

Pēc globālās pandēmijas teroristisku karu laikā un pašu ikdienas rūpēs mēdz būt grūti saskatīt dzīves pozitīvo pusi. Interneta aktīvisti (ar speciālistu atbalstu) ir autori teorijai, kas sola palīdzēt sakārtot savas dzīves jucekli un tam pamatā ir piedegušas brokastu maizītes piemērs.



Sociālajā medijā "TikTok" vai ik nedēļu top un attīstās jaunas idejas un aktualitātes, to vidū izceļas "Sadegušo grauzdiņu teorija", kas ir daudz vērtīgāka par citiem tendenču desmitiem. Teorijas pamatā ir diskomforta, neērtību un neveiksmju pārvarēšana ar pārliecību, ka līdzīgi kā pulksteņa mehānismā, katrai detaļai ir nozīme un tās ir elements no lielā dzīves plāna. Un tik tiešām, lai to demonstrētu, piemērs ir tostermaize, kas sadeg.

"TikTok" lietotāja "offthe__grid" stāsta: "Nesen uzzināju par sadedzināto grauzdiņu teoriju un tā man palīdzēja pieņemt lietas, kuras nevaru kontrolēt." Jēdzienu viņa skaidro šādi: "Sadegušo grauzdiņu teorijas ideja ir, ka ja no rīta pirms darba sadedzināt maizīti un negadījums pagarina braucienu par piecām līdz desmit minūtēm, kļūme faktiski pasargā no kaut kā katastrofāla. Varbūt izglābj no autoavārijas. Varbūt – no kāda, ar ko nevēlaties sastapties. Šī ir ideja, ka neērtības dzīvē ir tāpēc, lai paglābtu no kaut kā vēl kaitīgāka, vai virza tajā virzienā, kurā mums jādodas." Viņai esot grūti pieņemt nekontrolējamas situācijas un tāpēc pati kļūstot nervoza un trauksmaina, "Bet šī ideja ir ļāvusi gūt mazliet vairāk miera."

Cita "TikTok" lietotāja "K3irst1n" skaidro, ka šī filozofija palīdzējusi mainīt skatījumu uz neveiksmēm mīlas dzīvē: