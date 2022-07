Saēdies vasaru! Kāpēc jāēd dārza veltes, un kad ar tām nepārspīlēt

Vasara ir laiks, kad mūsu organisms gavilē – tas ne tikai tiek pie ilgi gaidītās, dabīgā D vitamīna devas, bet arī ar tavu palīdzību uzņem tik ļoti nepieciešamās uzturvielas, kas atrodamas teju visos dārza labumos. Lai gan vasaru šādā izpildījumā ir pat ļoti ieteicams saēsties pilnu muti, atceries – arī pārmērība nekad dzīvē pie nekā laba nenoved.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Daudzi labumiņi dārzā atrodami jau šobrīd, taču līdz citiem nāksies vēl nedaudz pagaidīt. Ja pašam piemājas dārziņa nav, izmet līkumu gar tuvējo tirgu – tur, visticamāk, tirdzniecība rit pilnā sparā, un tev būs tas gods zemeni vai kārtīgu diļļu buntīti nopirkt no paša zemnieka rokām. Ieskatu, kādu labumus jūlija vidū piedāvāja daudzu iemīļotais Nakts tirgus, lūko šajā galerijā.

Taču, ja runājam par dārza gardumu uzturvērtību, priekšplānā noteikti izvirzās vitamīni. Piemēram, tā pati zemene ir bagāts C vitamīna avots, tomēr arī tas nav viss – sārtajās bumbiņās ir arī kālijs, folskābe un šķiedrvielas, kas nodrošina normālu organisma ikdienas darbību. Daudz C vitamīna ir arī upenēs, no kurām daudzi šobrīd gatavo sīrupus ziemai. Taču uztura speciāliste Līga Balode iepriekš ir skaidrojusi: "Ogas ieteicams lietot tūlīt pēc novākšanas, jo jau pēc dažām stundām tās zaudē daļu vitamīnu. Gan augstais C vitamīna daudzums, gan arī augstais antioksidanta – antocianīda daudzums tajās palīdz organismam cīnīties ar dažādām infekcijas slimībām un izvadīt no organisma brīvos radikāļus, kā arī novēlot novecošanās procesus."

Pamazītēm, pamazītēm tuvojas lielais tomātu laiks, kad varēsim ne tikai sasmaržot, bet arī nobaudīt dārza labuma īsto garšu. Taču tie ir ne tikai garšīgi, bet arī veselībai ļoti draudzīgi. Tomāts satur to pašu C vitamīnu, kā arī kalciju, mangānu, magniju, dzelzi un citas nozīmīgas uztura sastāvdaļas.

Ja iegāji dārzā, neizej no tā tukšā – met gardumus pa taisno mutē, liec spainītī un ēd, sēžot uz dīvāna, vai pildi burkās nebaltākām dienām!

Kāpēc ēst un kā vislabāk pagatavot piemājas dārza karalienes ērkšķogas un jāņogas

Foto: Shutterstock



Jāņogas un ērkšķogas pavisam noteikti ir neatņemama vasaras sastāvdaļa. Tieši šobrīd šo ogu krūmi ir pirmie, pie kuriem pieejam, iegriežoties vasarnīcā vai piemājas dārzā, jo saldās ogas, piemēram, zemenes, jau steidz savu sezonu beigt. Lai gan jāņoga izceļas ar savu skābumu, bet ērkšķoga ir saldāka, tām ir līdzīga ietekme uz veselību.

Lasīt vairāk

Aromātisko aveņu ietekme uz veselību un ieteikumi gardu ēdienu pagatavošanai

Foto: Shutterstock



Vasaras viducis ik gadu mūs priecē ar lērumu veselīgu našķu piemājas dārzā vai tuvējā mežā, un viens no šādiem vasaras gardumiem ir aromātiskās sārtvaidzes avenes. Tās reibina ar patīkamu smaržu un ir pietiekami gardas, lai ar tām našķotos arī svaigā veidā. Tāpat tās lieliski noder dažādu ēdienu pagatavošanai. Turklāt, ēdot avenes, tu ne tikai palutināsi savas garšas kārpiņas, bet arī uzņemsi ļoti daudz vērtīgu vielu, kas palīdzēs uzlabot veselību.

Lasīt vairāk

Vasaras garšu karaliene dille: auga ietekme uz veselību un ieteikumi izmantošanai

Foto: Shutterstock



Dilles Latvijā ir viens no populārākajiem garšaugiem, kura aromāts daudziem asociējas ar vasaru. Karstajā gadalaikā to pievieno teju visiem ēdieniem – salātiem, kartupeļiem, mērcēm un marinējumiem. Ja šī auga aromāts un garša tev nešķiet patīkami, vasara Latvijā var būt diezgan sarežģīta, īpaši, ja ieturi maltītes ārpus mājām.

Lasīt vairāk

Vasaras gaidītākā oga zemene: kā tā stiprina veselību un kad labāk atturēties

Foto: Shutterstock



Zemene pavisam noteikti ir tā oga, kuras nogatavošanos gaida ikviens dārziņa īpašnieks. Mums ir palaimējies ar silto laiku, kas lutina ne tikai mūs, bet arī zemeņu stādus, kas nozīmē, ka, ja tas vēl nav noticis, sniegbaltos zemeņu ziedus pavisam drīz nomainīs gan gaiši sārtas, gan asinssarkanas, saldas un sulīgas ogas.

Lasīt vairāk

Diētiskais uzturvielu avots – redīss. Kā tas ietekmē veselību un kāpēc atturēties

Foto: Shutterstock



Redīss, iespējams, nav tas populārākais un iecienītākais dārzenis, kuru lietojam savā ikdienas uzturā. Taču velti – dārzeņa košā krāsa un neparastā garša var paspilgtināt garlaicīgu ēdienu, turklāt tas var palīdzēt uzturēt slaido līniju un uzlabot veselību. Tāpēc, ja vēl neesi šovasar kaut reizi nobaudījusi redīsu salātus, steidz uz dobi vai tirgu, kamēr nav par vēlu.

Lasīt vairāk

Saldais ķirsis – gards našķis un veselības sargs. Kādas uzturvielas satur un kāpēc neēst kilogramiem

Foto: Shutterstock



Saldais ķirsis ir viens no pirmajiem augļiem, kuru pavasara nogalē steidzam uzmeklēt tirgū vai kādā lielveikalā. Ejot uz auto, plauksta jau pilna kauliņu un lūpas un mēle iekrāsojušās tumšāk sarkanas. Savukārt tiem, kam paveicies, stalts ķiršu koks aug turpat piemājas dārzā. Un nav šaubu, ka tas ne tikai labi izskatās un garšo, bet arī palīdz uzturēt mūsu veselību stipru.

Lasīt vairāk

Vasaras 'popkorns' - zaļie zirnīši. Kas tajos ir tik veselīgs?

Foto: Shutterstock



"Veselīgais vasaras popkorns" – šāds, nesen dzirdēts apzīmējums pašlaik tirdziņos un dārzos pieejamajam gardumam zaļajiem zirnīšiem mudināja noskaidrot, vai tie tiešām ir tik veselīgi un ieteicami.

Lasīt vairāk

Skābenās veselības ogas – upenes. Kas tajās vērtīgs, un ko no tām pagatavot

Foto: Shutterstock



Kādu upeņu krūmu ir iespējams atrast teju katrā piemājas dārziņā, tomēr, ja salīdzina ar ķiršiem, avenēm vai zemenēm, šīs ogas ir krietni mazāk mīlētas. Vismaz svaigā veidā tās ēdam krietni mazākos daudzumos. Arī tirdzniecības vietās upeņu sezonas laikā būs krietni vien mazāk nekā saldo ogu. Tomēr arī šīs ogas ir ļoti veselīgas un var palīdzēt uzlabot veselību.

Lasīt vairāk

Tomātu apslēptās uzturvērtības: ko tas satur un kā labāk iekļaut ikdienas lietošanā

Foto: Shutterstock



Šobrīd ir aktīvais periods, kad no siltumnīcām tiek ievākta liela raža. Vispopulārākais siltumnīcas augs ir tomāts. Tas ir ne tikai garšīgs, patērējot to svaigā veidā, bet arī ziemas krājumu veiksmīgs papildinājums, taču jāprot to pareizi saglabāt, lai aukstajā periodā var mieloties ar saviem mājas labumiem. Tomāti ir ne tikai garšīgi, bet sniedz arī lielu ieguvumu veselībai.

Lasīt vairāk

Meža ogu karaliene mellene: kāpēc ēst, bet nepārspīlēt

Foto: Shutterstock



Krūmmellenes ir vienas no pirmajām ogām, kuras meklējam vasaras sākumā, dodoties uz tirgu. Tāpat pastaiga mežā nereti beidzas ar zili violetu mēli, jo nespēj turēties pretim kādinājumam našķēties ar tur tikko svaigi nogatavojušām meža mellenēm. Un tieši šobrīd ir īstais laiks doties uz tirgu vai tuvāko mežu, jo mellenes ir pašā to plaukumā.

Lasīt vairāk

Vitamīni no dārza: kas vērtīgs pašu audzētajos labumos

Foto: Shutterstock



"Latviešiem, esot ziemeļniekiem, laiks, kad var baudīt kaut ko tieši no krūma vai dobes, ir tik nesamērīgi īss, ka garšaugi un dārzeņi jāēd tūlīt, tikko sākas to raža. Zaļumi un dārzeņi ir ne tikai garšīgi, bet arī vajadzīgi. Visi zaļumi un dārzeņi satur maz kaloriju, izņemot kartupeļus (tajos ir samērā daudz cietes), toties daudz vitamīnu, minerālvielu, antioksidantu un balastvielu, nedaudz olbaltumvielu, pavisam maz tauku un ogļhidrātu. Tie palīdz uzkrāt spēkus un vitamīnus rudenim un ziemai," atgādina "Benu Aptiekas" pieaicinātā uztura speciāliste, Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēja Liene Sondore.

Lasīt vairāk

Kaudze barības vielu mazkaloriju iepakojumā. Kas spinātos vērtīgs un kad tos neēst

Foto: Shutterstock



Spināti ir uzturvielām bagāts pārtikas produkts ar augstu šķiedrvielu saturu, kas ēdienam pievieno tilpumu, krāsu, struktūru, vitamīnus un minerālvielas. Neatkarīgi no tā, vai tos ēd termiski apstrādātus vai svaigus – tavs organisms nebūs vīlies bagātīgajā barības vielu pildījumā. Turklāt spināti tiek uzskatīti par zaļajiem kareivjiem cīņā pret pavasara nogurumu. Tie būs lielisks palīgs arī tiem, kuri, sākoties pavasarim, nobrieduši gatavoties peldsezonai.

Lasīt vairāk

Kas veselīgs kabačos jeb Mājas aptieciņa tepat dobē

Foto: Shutterstock



Kabaču dzimtene ir Meksika, bet nu jau gadiem tie ir arī neiztrūkstoša Latvijas dārzu un mūsu šķīvju sastāvdaļa. Izrādās, ka šī garenā milzu oga, kas dobē mēdz atgādināt krāsainu čūsku, ir arī ļoti veselīga, tomēr, piemēram, nieru slimniekiem to lietot lielā daudzumā nav ieteicams.

Lasīt vairāk