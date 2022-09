Smaguma segas apskāviens – brīnumlīdzeklis pret bezmiegu un trauksmi vai reklāmas triks?

Smaguma jeb antistresa sega, kas darbojas kā brīnumlīdzeklis pret daudzām 21. gadsimta kaitēm – mazina trauksmi, uzlabo miegu un atbrīvo no stresa. Esi par tādu dzirdējis? Ne viens vien ražotājs un tirgotājs piedāvā iegādāties šādu segu – smagāka nekā parasti un ievērojami uzlabo dzīves kvalitāti vairākos aspektos. Cik daudz patiesības ir šajos solījumos?

Smaguma sega, visticamāk, ir vairākas reizes smagāka par to, ar kuru naktī sedzies tu. Kā norāda portāls "HealthLine", to smagums lielākoties svārstās no trim līdz 14 kilogramiem. Atšķiras arī dizaini, izmēri un cenas – ar atlaidi var izdoties iegādāties par 50 eiro, bet ārzemju vietnēs atrodamas tādas, kas maksā vairākus simtus eiro.

Segu sastāvs variē atkarībā no ražotāja – iekšpusē mēdz būt iestrādātas stikla lodītes, mikrostikla kamoliņi, vate u. c., taču piedāvājumu klāstā ir arī ar rokām adītas. Interneta resursos un pārdevēju mājaslapās, kurās tiek norādīta paplašināta informācija par preci, pieejamais apraksts ir visai līdzīgs un pamata vēstījums ir viens – segas radītais spiediens nomierina un atslābina ķermeni, radot apskāvienam līdzīgu sajūtu. Vēl tiek piebilsts, ka apskāvienam līdzīgais spiediens nomierina nervu sistēmu, palīdz relaksēties, mazināt trauksmi, stresu, kā arī uzlabot miega kvalitāti.

Cik pamatoti ir šie izteikumi un vai sega tiešām var līdzēt veselības likstu risināšanā, vaicājām jomas ekspertiem – Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedras docentam, anesteziologam un miega speciālistam Jurim Svažam un klīniskajai psiholoģei Marijai Ābeltiņai. Tāpat aprunājāmies ar Sandiju Šteinbergu-Dukuri, kura šīs segas kompānijā katru nakti laižas miegā.

Varētu vēl smagāku!

Sandija par smaguma segas lietotāju kļuva pirms kāda gada. To viņai Ziemassvētkos uzdāvināja vīrs pēc tam, kad augusi segu popularitāte sociālajos tīklos.