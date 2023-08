Sociālo mediju lietošanas instrukcija garīgajai veselībai

Sociālie mediji ir pavēruši jaunas iespējas, atvieglojuši dzīvi, draudzību un pat snieguši iespēju uzsākt uzņēmējdarbību arī no savas guļamistabas, veidot romantiskas attiecības, neizejot no mājas. Taču par to visu ir arī jāmaksā. Piemēram, ar atstumtību, skumjām, zemu pašapziņu.

"Neraugoties uz priekšrocībām, sociālie mediji veicina atstumtības, nereālu cerību, zaudējuma un citas, garīgajai labsajūtai kaitējošas sajūtas," apstiprina psiholoģijas profesors Kolds Melinss "Columbia University Irving Medical Center" veiktajā pētījumā. Tāpēc, izjūtot sociālo mediju negatīvo ietekmi, daudzi izvēlas pilnībā vai daļēji atteikties no to lietošanas. Kā "Health News" informējuši, patiešām, ja uz kaut neilgu laiku no sociālajiem medijiem atsakās, var uzlaboties darba produktivitāte, pieaugt pašcieņa un mazināties trauksme.

Tomēr realitātē (atkal jau) nekas nav tik vienkārši. Sociālie mediji ir tik cieši saistīti ar ikviena ikdienu, ka absolūta atteikšanās ne vienmēr ir vienkārša un pat iespējama. Un tomēr – mentālās veselības uzlabošanu var panākt arī savu klātbūtni "neizdzēšot", ievērojot savdabīgu sociālo mediju "higiēnu".