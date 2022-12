Uztura bagātinātāji vai maka tukšotāji?

Sociālie tīkli bombardē ar reklāmām par pulveriem, kas nodedzina lieko svaru, vai kapsulām, kas iekustina vielmaiņu. Tie ir pilnīgi meli. Ja pasaulē eksistētu viela, kas vienā rāvienā palīdzētu mazināt ēstgribu un nomest lieko svaru, visi to jau zinātu un sen izmantotu.

Ja jums sola organisma attīrīšanu, nepieciešams uzdot divus konkrētus jautājumus: no kā mans organisms tiks tīrīts (vielu nosaukumi, to bīstamības pamatojums), un kādā veidā tīrīšana notiks (kā detoksa produkts saistās ar toksīnu un izvada to). Nav atbildes – nav efektivitātes. Un atbildes nebūs, jo detoksa ideja ir tīrs mārketings.

Vienīgais detokss, ko es iesaku, ir digitālais detokss. Izslēdz datoru un neklausies muļķībās, ko tev stāsta.

Aknas, nieres, plaušas, āda, zarnas – tas ir viss, kas nepieciešams dabiskam detoksam. Aknas palīdzēs izvadīt medikamentu vielmaiņas starpproduktus, tiks galā ar indīgajām vielām. Viss nesagremojamais, ko esam apēduši, nepaliek uz zarnu sieniņām, bet izvadās tajā procesā, ko veicam, sēžot uz poda.