Viens no slavenākajiem ģeoloģiskajiem veidojumiem ASV – Sanandreasa lūzums – stiepjas aptuveni 1200 kilometru garumā gar Savienoto Valstu rietumu piekrasti Kalifornijas štatā. Šī lūzuma zona ir ne tikai vizuāli iespaidīga, bet arī interesants pētījumu objekts. Un turklāt tā ir atbildīga par dažām no postošākajām dabas katastrofām Kalifornijas vēsturē. Pētnieki brīdina, ka vienā no lūzuma zonām atkal varētu tuvoties zemestrīce. Kamēr cilvēkiem zemestrīces saistās vien ar nepatikšanām un postažu, šoreiz daži seismologi to pat gaida.