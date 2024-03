Peld pret straumi

Avi Lēba vārds pēdējos gados medijos izskanējis bieži. Arī regulāriem "Campus" lasītājiem tas nav svešs, tāpēc atskats uz to, kas ir Avi Lēbs, būs pavisam īss. Viņš ir prestižas universitātes astrofiziķis, taču plašākai sabiedrībai kļuva zināms vien pēc 2017. gada, kad cauri Saules sistēmai izlidoja savdabīgs objekts. "Oumuamua" bija pirmais objekts, kuru astronomi fiksēja un ar drošu pārliecību apstiprināja, ka tas te ieradies no starpzvaigžņu telpas. Ko tikmēr Avi Lēbs? Avi Lēbs paziņoja, ka dīvainās formas objekts nevis vienkārši ir no tāltāliem Visuma nostūriem, bet varētu būt citplanētiešu zonde. Tavu brīnumu, ka vairums astronomu viņam nepiekrita. Grandioziem apgalvojumiem vajag ne mazāk spēcīgus pierādījumus, un "Oumuamua" gadījumā tādu nebija un nav aizvien. Absolūtais vairākums zinātnieku to uzskata par dabisku, nevis tehnoloģisku veidojumu. Podkāstā "Zinātne vai muļķības" Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieks Ilgonis Vilks gan atzina, ka "Oumuamua" vienlaikus izgaismojis mūsu bezpalīdzību – objektu konstatējām, pēc trajektorijas secinājām, ka tas mūsu Saules sistēmā ieceļojis no starpzvaigžņu telpas, un būtu ļoti vērtīgi to papētīt tuvāk. Taču šādu iespēju nav.