To, ka Mēness aizvien ir seismiski aktīvs, mēs zinām jau kopš "Apollo" misijas laikiem, kad astronauti uz Zemes pavadoņa izvietoja seismometrus. Taču cik "mēnesstrīču" kopumā reģistrēts? Izrādās, daudz vairāk, nekā pētniekiem līdz šim šķitis. No jauna analizējot 50 gadus vecus "Apollo" misiju datus ar modernām metodēm, to skaits pieaudzis par vēl 22 tūkstošiem, vēsta "Live Science".