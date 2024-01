Sasniegusi tālāko punktu no Saules , Haleja komēta ir pagriezusies lidojumam atpakaļ Zemes virzienā, un mēs pamazām varam sākt gatavoties tās sagaidīšanai. Tiesa, tas nebūs tik drīz – 2061. gadā.

2023. gada 9. decembrī Haleja komēta nonāca afēlijā – tālākajā punktā no Saules, vēl aiz Neptūna. Tagad tā atrodas apmēram piecu miljardu kilometru attālumā no Saules. Tik tālu "nevelk" pat jaudīgākie teleskopi. Haleja komēta savu izstieptās orbītas ceļu veic regulāri un kārtīgi, 75–79 gadu periodā.

Haleja komēta laikam būs slavenākā no savām kosmiskajām "māsām", jo līdzīgu komētu ir simtiem un tūkstošiem, bet reti kura mūs apciemo ar šādu regularitāti un ir pietiekami spoža, lai būtu saskatāma ar neapbruņotu aci. Kā savā grāmatā "Visums. Ceļvedis" raksta astronoms Ilgonis Vilks, "vecās" komētas pakāpeniski zaudē savus gāzu un ūdens krājumus, daļa no tām izirst un to atliekas mēs reizēm varam novērot debesīs kā "krītošās zvaigznes" jeb meteorus.