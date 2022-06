Daudz dziļāk par 'Titāniku'. Atrasts līdz šim dziļāk nogrimušais kuģa vraks

Nupat publiskota informācija par visdziļāk līdz šim atrasto kuģa vraku, vēsta ziņu aģentūra AFP. Filipīnu piekrastē gandrīz septiņu kilometru dziļumā amerikāņu uzņēmēja un pētnieka Viktora Veskovo vadītā, Dallasā bāzētā okeāna izpētes kompānija "Caladan Oceanic" sadarbībā ar britu "EYOS Expeditions" speciālā zemūdenē fiksēja un nofilmēja Otrā pasaules kara laikā nogremdēto ASV iznīcinātāju "USS Samuel B. Roberts", saīsināti biežāk dēvētu par "Sammy B".

Jau vēstīts, ka Veskovo vadītās ekspedīcijas palīdzējušas padziļināt izpratni par to, kas īsti notiek pasaules okeānu dziļākajās vietās. Tostarp "Five Deeps" ekspedīcijā iegūtie mērījumi ļāva kartēt līdz šim dziļāko zināmo punktu Dienvidu okeānā – 7432 metrus. Ja par mēru ņemtu pasaulē augstāko debesskrāpi – Dubaijas "Burj Khalifa" – tad viena virs otra būtu jāsakrāmē deviņas šādas celtnes, lai virs ūdens parādītos pēdējā debesskrāpja smaile.

"Sammy B" vraks atrasts Klusajā okeānā vien nedaudz vairāk kā puskilometru seklākā vietā – 6895 metru dziļumā. Salīdzinājumam, pasaulē droši vien visslavenākais kuģa vraks – "Titāniks" – atdusas okeāna dibenā apmēram 3840 metru dziļumā.

Nepilnus simts metrus garais "Sammy B" nogremdēts 1944. gada 25. oktobrī kaujas laikā netālu no Filipīnu trešās lielākās salas Samaras. Līdz ar "Sammy B" šajā jūras kaujā tika nogremdēti vēl trīs ASV karakuģi.

Foto: AFP/Scanpix/LETA



No "Sammy B" 224 vīru apkalpes bojā gāja 89 – daudzi no kaujā gūtajiem ievainojumiem, arī no haizivju uzbrukumiem, kā liecina ASV flotes arhīva ziņas. Izdzīvojušajiem nācās ūdenī pavadīt gandrīz trīs diennaktis, līdz ieradās glābēji.

Veskovo savās ekspedīcijās pats vada dziļūdens zemūdenes – gan šoreiz, gan arī "Five Deeps" ekspedīcijās, kuru nolūks bija apmeklēt un kartēt dziļākos punktus visos piecos pasaules okeānos.

Atrast šī kuģa vraku bijis liels gods, un tas ļaus atkal aktualizēt stāstu par šī un citu līdzīgu kuģu apkalpju varonību un uzupurēšanos, uzskata Veskovo, kurš pats savulaik bijis ASV flotes virsnieks.

Arī iepriekšējais dziļākā atrastā vraka rekords pieder Veskovo komandai – 2021. gadā 6,5 kilometru dziļumā tika uziets "USS Johnston". Komanda mēģināja atrast arī "USS Gambier Bay", nolaižoties pat vairāk nekā septiņu kilometru dziļumā, taču šo vraku atrast nav izdevies.