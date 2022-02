Elegantais sudraba aparātiņš, ieguļot plaukstā, pārsteidz ar savu niecīgo izmēru, bet tajā pašā laikā jūtams, ka tā nav nekāda rotaļlietiņa, ir diezgan pasmags – es gaidīju esam vieglāku! Kad apzinies, ka šis brīnums radīts pirms 84 gadiem, cieņa pret "Minox" izgudrotāju un ražotājiem kļūst vēl lielāka. Leģendārais "Minox", ko savulaik dēvēja par spiegu kameru, par ko brīnījās pati Anglijas karaliene un kas varēja atnest vēl lielāku slavu mūsu VEF, ja vien ne traģiskie vēstures līkloči...

Foto industrija pagājušā gadsimta 30. gados jau bija spējusi ievērojami samazināt kameru izmērus, tām kļūstot arvien kompaktākām, kas ļāva fotoaparātiem iziet no saloniem un pārstāt būt izteikti profesionāļu iekārtām. Foto entuziastu rīcībā tobrīd jau bija aparāti, ko viegli varēja ielikt kabatā, piemēram, elegantā salokāmā jūgendstila "Ensign E20" vai pirmā 35 mm "The Kodak Retina I", kas jau ļoti atgādina tās kameras, kādas lietojam šodien. Un tomēr tās bija smagas un salīdzinoši neveiklas: gan "Ensign E20", gan "The Kodak Retina" svēra puskilogramu. Un te pēkšņi – "Minox", tobrīd mazākais un vieglākais fotoaparāts pasaulē, kas svēra nieka 125 gramus!

Man neparastākais "Minox" stāstā bija nevis fakts, ka jaunajam izgudrotājam Valteram Capam izdevās radīt kaut ko tik revolucionāru un savam laikam neparastu, bet gan tas, ka daudz netrūka, lai "Minox" nemaz nebūtu tā pa īstam parādījies...

"Caps, protams, bija ģeniāls izgudrotājs, bet viņa spēkos nebija "pacelt" šo lietu rūpnieciski un saražot vairākus desmitus tūkstošu aparātu. Caps mēģināja Igaunijā, brauca uz AEG, uz daudzām citām rūpnīcām Eiropā, kas strādāja ar elektrotehniku, bet viņu visur "atšuva", izsmēja un teica, ka tas esot nonsenss un ražot "Minox" nav iespējams – gan izmēru dēļ, gan tāpēc, ka nepieciešams saražot visas detaļas – mazais aparātiņš tomēr sastāv no vairāk nekā 140 detaļām!" stāsta VEF vēstures muzeja galvenā krājuma glabātāja Dace Kaprāne.