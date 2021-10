Eksakto zināšanu apgūšana nebeidzas aiz skolas durvīm, uzsver eksperti

Kā rāda iepriekšējo gadu eksāmenu rezultāti, skolēniem vēl joprojām grūtības sagādā eksaktie mācību priekšmeti. Vietām rādītāji uzlabojas, taču citos priekšmetos krītas. Tāpēc jautājums par to, kā nodot jauniešiem eksaktās zināšanas, joprojām ir aktuāls. Kā stāsta izglītības nozares eksperti, pie tā jāstrādā gan skolā, gan ārpus tās.

Lai nodrošinātu zināšanu nodošanu skolēniem, skolotājiem nepieciešami dažādi mācību materiāli un regulāra pieredzes papildināšana. Bieži vien skolotāji savus materiālus veido paši. Taču, kā stāsta "Skola2030" pārstāvis un fizikas skolotājs Edgars Bajaruns, ir jāpanāk lielāka sadarbība starp skolotājiem, lai atvieglotu savu darbu. "Projekts "Skola2030" ir izveidojis mājaslapu skola.lv, mācību resursu platformu mape.skola2030.lv un mācīšanās platformu skolo.lv, kur skolotāji tiks aicināti ievietot viņu veidotos materiālus. Vēsturiski ir radusies situācija, kad skolotāji bieži vien no jauna veido dažādus mācību materiālus un nedalās ar tiem tālāk. Taču šo nepieciešams risināt un mainīt, atvieglojot skolotājiem viņu darbu. Nav vajadzīgs no jauna veidot lietas, kas jau ir iepriekš sagatavotas. Protams, kāda cita skolotāja veidota prezentācija, visticamākais, perfekti nederēs pārējiem kolēģiem, taču materiālus var pielāgot konkrētajai situācijai un klasei. Tas jau var atvieglot darbu. Taču šeit ir arī runa par skolotāju kopienām. Piemēram, Fizikas skolotāju asociācija jau tagad veido pieredzes apmaiņas forumus skolotājiem," stāsta skolotājs.

Protams, runājot par izglītību, nevar aizmirst arī to, ka mācību procesu ietekmē pāriešana uz attālināto režīmu. Tas liek pielāgoties skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Par to, vai skolotāji ir gatavi atkārtoti pāriet uz attālinātām mācībām un kā mainās mācību process, netiekoties klātienē, stāsta matemātikas skolotājs un Latvijas Universitātes pasniedzējs Aleksandrs Vorobjovs: "Skolotāji ir unikāli ar to, ka viņi ir gatavi pielāgoties jaunām lietām un situācijām. Viņu gatavību ietekmē tas, ka nekas nenotiek pilnīgi citādāk.