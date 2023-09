Indijas Mēness zondei un roveram visdrīzāk pienācis gals

Pagājis nedaudz vairāk nekā Mēnesis kopš Indijas lielā triumfa – vien dažas dienas pēc Krievijas izgāšanās, Indijai veiksmīgi izdevās nosēdināt stacionāro zondi un nelielu roveru netālu no Mēness dienvidpola. Abi aparāti dzīvoja spožu, bet ļoti īsu mūžu, un rādās, ka tam nu pienācis gals.

Indija aparātu nosēdināšanas laiku ieplānoja tā, lai tie uz Zemes pavadoņa virsmas nonāktu brīdī, kad sākas lunārā diena – apmēram divas nedēļas ilgs laika posms, kurā konkrēto Mēness pusi apspīd Saule. Šiem aparātiem nav tādu sarežģītu iekārtu kā NASA Marsa roveru nelielie radioizotopu termoelektroģeneratori, kas spēj nodrošināt elektroenerģiju neatkarīgi no Saules gaismas gadiem ilgi. Zondei "Vikram" un roveram "Pragyan" Saule ir vienīgais "dzīvības" avots, tāpēc, lai dabūtu ārā maksimumu no misijas, lunārās dienas sākums bija vislabākais laiks.

Divu nedēļu laikā Indijas kosmosa aģentūra ISRO darīja visu, ko vien spēja, lai ievāktu pēc iespējas vairāk informācijas. Indieši nemaz neslēpa, ka divas nedēļas var būt arī viss, kas šiem aparātiem atvēlēts. Tās nebija dizainētas, lai izturētu tumšo un ārkārtīgi auksto lunāro nakti, kuras laikā temperatūra var noslīdēt krietni zem mīnus 200 grādiem pēc Celsija skalas. Un tomēr kopš brīža, kad septembra sākumā rovers un divas dienas vēlāk arī zonde tika ievadītas hibernācijas režīmā, nav šaubu – ISRO inženieri turēja īkšķus un saglabāja cerību, ka varbūt izdosies kādu no ierīcēm vēlāk atmodināt.

Saule apgabalā, kur atrodas abi aparāti, uzausa 22. septembrī, un kopš tā brīža ISRO centusies nodibināt sakarus ar "Vikram" un "Pragyan". Tie turpināti arī pirmdien, 25. septembrī, bet diemžēl inženieriem aizvien nav izdevies gūt jebkādu apliecinājumu, ka pirmie Indijas Mēness pētnieki izturējuši divas nedēļas ilgo pārbaudījumu.

Chandrayaan-3 Mission:

Efforts have been made to establish communication with the Vikram lander and Pragyan rover to ascertain their wake-up condition.

As of now, no signals have been received from them.

Efforts to establish contact will continue.