Lielākā jebkad uzbūvētā raķete devusies pirmajā lidojumā un eksplodējusi gaisā

Milzīgās raķetes "Starship" pirmais lidojums bija ieplānots pirmdien, 17. aprīlī. Tomēr aptuveni 10 minūtes pirms starta paziņots, ka tas atcelts – fiksētas tehniskas problēmas ar vienu no raķetes pirmās pakāpes vārstiem. Ar otro piegājienu ceturtdien, 20. aprīlī, raķete pacēlās pulksten 16.35 pēc Latvijas laika. Tiesa, četras minūtes pēc starta tā gaisā eksplodēja. Tomēr "SpaceX" komanda uzsvērusi – šīs dienas galvenais mērķis bija pacelties no starta platformas, un tas tika sasniegts.

Iepriekš "SpaceX" veica vairākus izmēģinājuma lidojumus ar raķetes augšējo pakāpi. Reizēm arī tie sagādāja nepatīkamus pārsteigumus, ne vienu reizi vien raķetei eksplodējot.

Taču šajā konfigurācijā iespaidīgais "Zvaigžņu kuģis" vēl nekad nebija izmēģināts. Kopā ar starta pakāpi tas ir 120 metrus garš – par deviņiem metriem garāks nekā līdz šim lielākā kosmosa raķete "Saturn V", kas uzbūvēta jau 60. gados un bija NASA astronautu "taksometrs" līdz Mēnesim.

"Starship" ir arī visjaudīgākā jebkad uzbūvētā raķete. Pirmo pakāpi darbina 33 "Raptor" dzinēji. Katrs no tiem ir trīs reizes jaudīgāks par "Merlin 1D", kas darbina "Falcon 9" raķetes – Īlona Maska kosmosa kompānijas "darba zirgus". Šie dzinēji jūras līmenī nodrošina gandrīz 75 miljonu ņūtonu lielu vilces spēku, divreiz pārspējot "Saturn V" jaudu. Otrā pakāpe jeb pats "Starship" kuģis aprīkots ar sešiem "Raptor" dzinējiem, no kuriem trīs pielāgoti vakuuma apstākļiem.

Ja "Falcon 9" raķetēm atkārtoti izmantojama tikai pirmā pakāpe, tad "Starship" dizains paredz iespēju atkārtoti izmantot visu raķeti.

Raķete startēja no "SpaceX" kosmodroma "Starbase", kas atrodas Teksasā. Pirmās pakāpes dzinējiem šajā startā bija jādarbojas precīzi 169 sekundes, pēc tam jāizslēdzas. Trīs sekundes vēlāk no starta pakāpes jāatdalās "Starship" kosmosa kuģim. Šajā posmā arī notika kļūme – starta pakāpe neatdalījās, un drīz pēc tam gaisā bija redzama eksplozija. Vai, kā to ar labu devu humora formulēja "SpaceX" – "strauja, neplānota demontāža".

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation