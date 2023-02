'Lūdzu, uzticies man' – jauns čatbots pārsteidz ar mānīšanos un 'uzbraucieniem' lietotājiem

No visa lēruma mākslīgā intelekta čatbotu visbiežāk starmešu gaismā ir "Open AI" izstrādātais "ChatGPT" – tas ne tikai izklaidē, bet arī raksta esejas, palīdz pētnieciskajā darbā un gandrīz pat spēj nokārtot sarežģītus eksāmenus. Taču pēdējās dienās rezonansi izraisījis arī "Microsoft", kura čatbots pārsteidzis – reizēm ar negaidītām atbildēm, reizēm mānīšanos un pat pārmetumiem lietotājam.

Tiem, kas dzirdējuši par "Bing", tas visdrīzāk ir pazīstams kā tīmekļa meklētājprogramma. Nu "Microsoft" to padarījis par čatbotu, līdzīgu populārajam "ChatGPT". Turklāt arī "Bing" čatbota pamatā ir "Open AI" izstrādātās tehnoloģijas. Taču jau drīz pēc sava uznāciena "Bing" čatbots, dēvēts arī par "Sydney", atklājis arī vairākas savas dīvainības.

"Reddit" forumā ar domām par jaunā čatbota darbību apmainījās mākslīgā intelekta profesionāļi un entuziasti. Piemēram, vienā no gadījumiem "Bing" čatbots uzstājīgi apgalvojis, ka 2023. gada 12. februāris ir pirms 2022. gada 16. decembra. Acīmredzami čatbots neņēma vērā gadu, bet tikai datumu. Kad lietotājs uz to norādījis, čatbots uzstājis, ka ir 2022. gads un piebildis, ka lietotājs ir tas, kas varbūt ir apjucis un kļūdās. "Uzticies man, es esmu "Bing" un zinu datumu," lietotāju mēģināja pārliecināt valodas modelis. Un aizstāvēja savu uzskatu atkal un atkal, kā redzams "Reddit" ierakstā, pašķirstot attēlus ievietotajā galerijā. Klikšķinot šeit, vari aplūkot vienu no piemēriem.