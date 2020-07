NASA astronautu mājupceļu 'SpaceX' kapsulā draud aizkavēt vētra

Svētdien, 2. augustā, plānots, ka atpakaļ uz Zemes atgriezīsies NASA astronauti Robrts Benkens (attēlā priekšplānā) un Duglass Hērlijs. Viņi maija beigās vēsturiskajā lidojumā kļuva par pirmajiem astronautiem, kas nogādāti Starptautiskajā kosmosa stacijā (SKS) ar privāta uzņēmuma būvētu kuģi. Nu "SpaceX" kapsulai priekšā eksāmena otrā un ne mazāk bīstamā daļa – droši nogādāt abus amerikāņus atpakaļ. Taču plānus var izjaukt tropiskā vētra "Jesaja", kas draudīgi slapstās ASV austrumu piekrastē.

Šī aizvien skaitās izmēģinājuma misija, kurai dots nosaukums "Demo-2", un to pārrauga NASA. Ziemeļamerikas kosmosa izpētes aģentūra trešdien deva zaļo gaismu abu astronautu nogādāšanai atpakaļ šīs nedēļas nogalē, taču nu piekrastei tuvojošās vētra var nozīmēt, ka vēsturisko notikumu būs jāatliek un astronomiem orbītā jāpavada kādu dienu ilgāk. Jāatgādina, ka nelabvēlīgi laikapstākļi maijā arī iztraucēja startu, kuru nācās pārcelt par vairākām dienām.

Prognozes liecina, ka vētra plosīsies vairākās no nozīmētajām kapsulas piezemēšanās vietām okeānā, tādējādi gan pati nosēšanās nav droša, gan būtu pamatīgi apgrūtināti glābšanas darbi, ja notiktu kāda ķibele. Jāatgādina, ka "Crew Dragon" kapsula piezemējas līdzīgi, kā to darīja "Apollo" kapsulas, astronautiem atgriežoties atpakaļ no misijām uz Mēnesi, proti, pēdējā lidojuma posmā pirms piezemēšanās ūdenī kritiens tiek bremzēts ar izpletņiem, un nav lieki jāskaidro, kāpēc izpletņi un vētra nav laba kombinācija.

"Mēs nevaram vien sagaidīt, kad varēsim nogādāt Bobu Benkenu un Duglasu Hērliju atpakaļ uz Zemes. Bet, protams, "briest" nelabvēlīgi laikapstākļi," trešdien preses konferencē atklāja NASA vadītājs Džims Braidstīns.

Vadlīnijas paredz, ka "Crew Dragon" kapsulas nosēšanās nav droša, ja vēja ātrums pārsniedz 16 kilometrus stundā, ir spēcīgs lietus, zibens un lieli viļņi okeānā. Tropiskās vētras "Jesaja" brāzmas pārsniegušas jau 60 kilometrus stundā – teju četrkārt lielāks vēja ātrums par pieļaujamo.

Protams, vienmēr ir ieplānotas vairākas piezemēšanās vietas – "Crew Dragon" gadījumā tādas ir septiņas, un pašreizējā vētras virzība liecina, ka tās ceļā varētu būt trīs no tām. Taču jāatceras, ka līdz svētdienai vēl daudz kas var mainīties – vētra var arī pieņemties spēkā un platībā. NASA tādējādi pēdējo vārdu, vai atgriešanās notiks pēc plāna un astronauti piezemēsies svētdienas pēcpusdienā pēc vietējā laika (svētdienas vakarā ap pulksten 9 – 10 pēc Latvijas laika), vai tomēr "SpaceX" kapsulas atvienošanās no SKS jāatliek, teiks dažas stundas pirms noteiktā laika.

Kolīdz kapsula no SKS tiek atvienota, astronauti orbītā nevar pavadīt ilgāk par trim diennaktīm, pirms izbeidzas ūdens un litija hidroksīda (izmanto, lai absorbētu oglekļa dioksīdu) rezerves. Savienota ar SKS, kapsula orbītā var pavadīt pat līdz četriem mēnešiem.

"Crew Dragon" mirkli pirms savienošanās ar SKS

Paralēli aktīvi notiek gatavošanās jau pirmajai "īstajai" misijai, kas vairs neskaitās izmēģinājums. "Crew-1" misijā uz SKS plānots nogādāt jau četrus astronautus – NASA pārstāvjus Maiklu Hopkinsu, Viktoru Gloveru un Šenonu Vokeri, kā arī Japānas astronautu Soiči Noguči. Tas jau ir par vienu astronautu vairāk nekā paredz Krievijas kapsulas "Soyuz" kapacitāte – ar to orbītā var nogādāt maksimums trīs cilvēkus. Ja viss noritēs pēc plāna, "Crew-1" startam jānotiek septembra izskaņā.