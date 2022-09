NASA ceļš uz Mēnesi tomēr varētu sākties jau septembrī

Pēc diviem atceltiem "Artemis I" misijas startiem augusta beigās un septembra sākumā NASA paziņoja, ka līdz nākamajam mēģinājumam varētu paiet vesels mēnesis, "tēmējot" uz starta logu laika posmā no 17. līdz 31. oktobrim. Taču nu tapis zināms, ka NASA varētu mēģināt atkal jau 23. septembrī. Lai tas notiktu, visam jānorit perfekti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau vēstīts, ka pirmo starta mēģinājumu 29. augustā nācās apturēt, jo neizdevās atdzesēt vienu no četriem galvenās pakāpes dzinējiem līdz temperatūrai, kāda nepieciešama, lai to darbinātu ar kriogēnu degvielu. Jau tajā pašā dienā tika izvirzīta versija, ka vainīgs sensors, kas rādījis augstāku temperatūru par faktisko. Otro starta mēģinājumu 3. septembrī nācās atcelt, jo konstatēta ūdeņraža noplūde degvielas uzpildīšanas laikā.

Iemesls, kāpēc tika spriests par starta pārcelšanu līdz oktobra otrajai pusei, ir daļēji saistīts ar ASV Kosmosa spēkiem. Proti, lai no Kenedija kosmosa centra drīkstētu pacelties raķetes, NASA jāsaņem atļauja no Kosmosa spēkiem. Iepriekš SLS raķetes startam izsniegtās atļaujas termiņš ir beidzies. Tas nozīmē – raķete, kas šobrīd stalti slejas pretī debesīm uz 39B palaišanas platformas, būtu jāved atpakaļ uz angāru, kur jāpārbauda viena īpaša sistēma, kas ir obligāta drošības prasība raķešu startos. Runa ir par lidojuma ārkārtas izbeigšanas sistēmu – ja raķete pārāk ilgi stāv uz palaišanas platformas, pēc noteikta laika ir prasība pārbaudīt šīs sistēmas baterijas un pašas sistēmas darbību. Sistēmas uzdevums ir automātiski iznīcināt raķeti, ja lidojuma laikā notiek nepieļaujama novirzīšanās no vajadzīgās trajektorijas un tādējādi tiek apdraudētas apdzīvotas vietas uz Zemes.

Ja NASA grib mēģināt startēt 23. septembrī, tad jāsaņem atkārtota atļauja no Kosmosa spēkiem. Ja tiks izlemts atļauju neizsniegt, nākies milzīgo SLS raķeti vest atpakaļ uz angāru un veikt pilnu šīs drošība sistēmas pārbaudes procedūru. Tas nozīmēs, ka starts tomēr nenotiks ātrāk par oktobra otro pusi, jo lidojumam izdevīgs Zemes un Mēness savstarpējais izvietojums būs tikai līdz 4. oktobrim, bet pēc tam – atkal no 17. oktobra.

Protams, vēl jau jātiek galā arī ar ūdeņraža noplūdes ķibeli. Pagidām izskatās, ka būs jānomaina blīve vietā, kur degvielas uzpildes pievads savenojas ar raķetes korpusu. Pēc tam tiks veikta izmēģinājuma degvielas uzpilde, lai savienojumu pārbaudītu. SLS uzpildīšana ir sarežģīts process – tvertnēs jāiepilda gandrīz 2,8 miljoni litru superatdzesēta ūdeņraža un skābekļa. Tas nenotiks ātrāk kā 17. septembrī, tāpēc grafiks ir visnotaļ saspringts, ja NASA grib "tēmēt" uz startu 23. septembrī. Ja nepaspēs, tad paliek vēl otrs variants – 27. septembris.

"Šī ir pirmā reize, kad lidosim ar SLS," atgādināja NASA pārstāvis Džims Frī un piebilda, ka šādi izaicinājumi un aizķeršanās tāpēc ir sagaidāmi.

Jau vēstīts, ka "Artemis I" ir pirmā no pašlaik trim plānotajām misijām "Artemis" programmā. Pirmās misijas uzdevums ir izmēģināt palaišanas sistēmu SLS un "Orion" kosmosa kuģi. Tās plānotais ilgums ir 37 dienas, kuru laikā "Orion" kuģis bez apkalpes vairākas dienas riņķos ap Mēnesi. Tāpat kosmosā tiks nogādāti vairāki nelieli satelīti. "Artemis II" lidojums būs līdzīgs, bet nu jau "Orion" kuģī atradīsies astronauti. Tas varētu notikt 2024. gadā. "Artemis III" savukārt būs pirmā reize vairāk nekā pusgadsimta laikā, kad uz Mēness atkal kāju spers cilvēki. Šoreiz plānots, ka komandā būs arī sieviete.