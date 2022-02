No kopābūšanas nesagurst. Sergio un Ilzes mīlestību stiprina vienotas zinātniskās intereses

Te lomu spēlēja saikne ar RSU, ko Ilze bija noturējusi arī prombūtnes gadu laikā, pašai un Sergio piedaloties gan augstskolas rīkotajās konferencēs, gan kā vieslektoriem studiju kursos. Lai gan izejas punkts, pārceļoties uz Latviju, bija tieši Ilzes pētnieces pozīcija RSU, arī Sergio raiti atrada profesionālus izaicinājumus – kā jaundibinātās RSU Bioinformātikas laboratorijas vadošais pētnieks un kā zinātnieks Baltijas Biomateriālu ekselences centrā, kas top, sadarbojoties RSU, Rīgas Tehniskajai universitātei un institūtiem Šveicē un Vācijā. Papildus visam, Sergio nav pārtraucis arī savas Valdivijā bāzētās klīnikas darbību. Tam gan pārsvarā sanākot pievērsties naktīs. "Radiologi ir speciālisti, kam attālinātais darbs der ideāli!" saka Sergio, bet Ilze tikmēr piebilst, ka īpašnieka saiknes ar Latviju jūtamas pat klīnikas juridiskajā nosaukumā – "Austra Ltd.".

Zinātni neatstāsi aiz kabineta durvīm



Ja agrāk zinātnieki strādāja laboratorijās aiz slēgtām durvīm, tad mūsdienās pētniecība ir kļuvusi ļoti starptautiska. Ilze un Sergio to izbauda uz savas ādas ik dienu. Viņi lēš, ka pusi no darbā pavadītā laika ir saziņā ar kolēģiem citu valstu laboratorijās un institūtos, minot Austrāliju, Čīli, Dienvidkoreju, Indiju, Irānu, Somiju, Spāniju un Vāciju kā tikai dažas no valstīm, ar kurām patlaban ir ciešākā sadarbība. "Mūsdienās zinātne ir kā starptautiski cieši savienots, spēcīgs tīkls, un zinātnieka lokācijai vairs nav nozīmes. Pandēmija šo tendenci ir vēl vairāk pastiprinājusi," saka Sergio, piebilstot, ka savā ziņā pandēmija zinātnieka dzīvesveidu padarījusi ģimenei draudzīgāku, jo pirms tam nācies ceļā pavadīt vismaz trīs mēnešus gadā.

Foto: No privātā arhīva. Nu ģimene mājo Cēsīs, kas savaldzināja gan ar savu vēsturisko skaistumu, gan tveramajiem apmēriem.

Ilze un Sergio smejas, ka ļoti daudz laika viņi pavada sarunās par kariesu. "Ja jūs ieskatītos mūsu "WhatsApp" sarakstē, tad redzētu kaudzēm atziņu no jaunākajiem pētījumiem," saka Sergio. Striktu līniju starp darbam un ģimenei veltīto laiku viņiem neizdotos novilkt, pat ja gribētu.