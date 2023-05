Par ko es domāju, esot Visumā. Ekskluzīva intervija ar astronautu Krisu Hadfīldu

Uz kanādiešu astronautu Krisu Hadfīldu var attiecināt pieņēmumu, ka talantīgs cilvēks ir talantīgs vairāk nekā vienā jomā. Inženieris, virsskaņas iznīcinātāju pilots, astronauts, mūziķis, lektors, rakstnieks, bet pāri visam – vienkāršs un atsaucīgs cilvēks.

Es Krisu Hadfīldu ievēroju, kad neizskaidrojamo sociālo tīklu algoritmu dēļ manā "burbulī" nonāca viņa fotogrāfijas no Starptautiskās kosmosa stacijas (SKS), – katru dienu viņš publicēja fotogrāfiju ar kādu pasaules metropoli vai unikālu dabas objektu, virs kura lidoja stacija. Un vienudien tā bija Rīga!

Riga, Latvia's capital city, with the outflowing Daugava River holding the Gulf ice at bay. pic.twitter.com/Tqo34WjyvL