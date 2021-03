Pētījums: Ar 'Pfizer' un 'Moderna' vakcinētas grūtnieces nodod antivielas arī mazuļiem

Nupat klajā nākušā pētījumā secināts, ka "Pfizer" un "Moderna" vakcīnas pret Covid-19 sekmīgi veicina antivielu rašanos gan grūtnieču organismā, gan jaunajām māmiņām zīdīšanas periodā. Turklāt pavisam laba ziņa ir tā, ka antivielas pret Covid-19 izraisītāju veidojušās arī mazuļu organismā, ja māmiņa saņēmusi vakcīnu grūtniecības laikā, vēsta "The Business Insider".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pētījumā, kurš pagaidām vēl nav nodrukāts recenzētā izdevumā, bet ir pieejams "American Journal of Obstetrics and Gynecology" tiešsaistes versijā, tika iesaistīta 131 sieviete, kura saņēma kādu no šīm divām vakcīnām laika posmā starp 2020. gada decembri un šā gada martu. 84 no šīm sievietēm pētījuma laikā bija stāvoklī, bet 31 – zīdīšanas periodā.

Pētnieki secināja, ka mātes vakcinācija nodrošina daudz augstāku sekundāro antivielu līmeni mazuļiem salīdzinājumā ar tiem bērniņiem, kas dzimuši mātēm, kurām antivielas pret Covid-19 izstrādājušās pēc infekcijas pārslimošanas. Kas līdzīgs secināts arī mazāka mēroga, bet recenzētā pētījumā janvārī.

Jāatgādina, ka klīniskajos pētījumos pirms vakcīnas apstiprināšanas, kur tika analizēta šo vakcīnu efektivitāte un drošums, grūtnieces netika iesaistītas, tāpēc tiešu datu par vakcīnas iedarbību grūtniecības laikā sākotnēji nebija. Decembrī, kad ASV regulatori deva atļauju sākt šo vakcīnu ārkārtas izmantošanu, tika norādīts, ka grūtniecēm par to, vai vakcinēties, lēmums jāpieņem pašām, konsultējoties ar savu ārstu. Tas ir norādīts arī Zāļu Valsts aģentūras informatīvajā materiālā par "Pfizer" ražoto vakcīnu "Comirnaty": "Lēmums par vakcīnas lietošanu grūtniecēm ir jāpieņem ciešā sadarbībā ar veselības aprūpes speciālistu pēc ieguvumu un riska apsvēršanas."

Dažus mēnešus vēlāk ASV jau ir gana daudz datu par to, ka "Pfizer" un "Moderna" vakcīnas ir drošas arī māmiņām gaidībās – martā ASV Slimību kontroles un profilakses centrs publiskoja centra veikta apsekojuma rezultātus – no 30 tūkstošiem vakcinēto grūtnieču ASV nevienā gadījumā nebija būtisku nevēlamu blakņu un seku.

Viens no šī pētījuma galvenajiem uzdevumiem ir iedrošināt topošās un jaunās māmiņas vakcinēties – aizvien plaši izplatīta dezinformācija tieši par mRNS vakcīnām, piemēram, vakcinācijas pretinieku izplatītais mīts par to, ka šīs vakcīnas varot izmainīt cilvēka DNS. Tas ir fizioloģiski neiespējami, mRNS vakcīnas cilvēka genomu nevar modificēt.