Saspringtā situācija Zaporižjas AES: Drošības eksperts skaidro, kas var noiet greizi

Ja runājam par aizsargbūvē esošajiem reaktoriem un to, cik lielā drošībā tie ir, tas atkarīgs no pielietotā ieroča. Pats sliktākais scenārijs būtu, ja šai aizsargstruktūrai, kas izgatavota no izturīga dzelzsbetona, cauri izsitas un iekšpusē eksplodē nocietinātu bunkuru iznīcināšanai paredzēts lādiņš. Tas pamatīgi bojātu kodolreaktoru, un atmosfērā nonāktu radiācija. Šajā scenārijā arī būtu apgrūtinoši uzreiz likvidēt rezultātā izcēlušos ugunsgrēku. Tā varētu kļūt par vēl vienu Čornobiļu.

Kas vēl ir pamats bažām?



Manā skatījumā ir divi galvenie drošības riski.

1) Cilvēciska kļūda

Zaporižjas AES darbinieki šobrīd strādā milzīga stresa apstākļos – faktiski zem ieroču stobriem. Stress grauj darba kvalitāti un palielina varbūtību, ka tiks pieļautas kļūdas.

AES operatori ir pirmais un pēdējais aizsardzības slānis gan pašas kodolspēkstacijas, gan sabiedrības drošības garantēšanā. Tie ir pirmie cilvēki, kuri pamanīs kādu anomāliju un varēs preventīvi novērst incidentus. Vai arī avārijas gadījumā tieši šie cilvēki pirmie ķersies pie katastrofas ierobežošanas.

2) Elektroapgādes pārrāvums



Otra problēma – AES vajag nepārtrauktu elektroapgādi, ko kara apstākļos ir daudz grūtāk garantēt.

Pat, ja reaktori vairs netiek darbināti, kodolspēkstacijai vajag elektrību, lai darbinātu milzīgās dzesēšanas sistēmas, aizvadītu lieko siltumu, panākot tā dēvēto "cold shutdown" stāvokli (saskaņā ar Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras jeb IAEA definīciju par šādu stāvokli var runāt, ja reaktora dzesēšanas sistēma ir atmosfēras spiedienā, proti, vairs nav zem paaugstināta spiediena, un temperatūra nepārsniedz 100 grādus pēc Celsija – red.).

Tāpat vajadzīga nemitīga ūdens cirkulācija, lai nepārkarstu arī izlietotā kodoldegviela. Izlietotās degvielas uzglabāšanas baseini jādzesē pat vairākus gadus, pirms degvielu var ievietot sausās uzglabāšanas tvertnēs. Viena no problēmām 2011. gadā notikušajā Fukušimas AES avārijā Japānā bija tā, ka applūda un tika izsisti no ierindas rezerves ģeneratori, kuriem bija jānodrošina elektroapgādes nepārtrauktība, ja galvenais tīkls ir bojāts. Šāds pilnīgs elektroapgādes pārrāvums ir viena no sliktākajām lietām, kas kodolspēkstacijā var notikt – nav elektrības, lai darbinātu dzesēšanas sistēmas.

Satelītattēlā redzami krūmāju ugunsgrēki netālu no Zaporižjas AES šī gada 29. augustā.

Šādos apstākļos izlietotā kodoldegviela sāk pārkarst un cirkonija slānis ap kodoldegvielas stieņiem rezultātā var radīt ūdeņraža burbuļus. Ja ūdeņradi nevar aizvadīt, var notikt eksplozija, jau atkal vidē izsviežot radioaktīvu materiālu.

Kad elektroapgāde no galvenā tīkla ir pārtraukta, reaktora operatoriem jāpaļaujas uz rezerves ģeneratoriem, taču tie ir milzīgi, bieži vien "cimperlīgi" un neuzticami degvielas rīmas. Un arī pašiem ģeneratoriem nepieciešama dzesēšana.

Manas lielākās bažas ir saistītas ar to, ka Ukrainai var nākties saskarties ar ilgstošu elektrotīkla iziešanu no ierindas. Karadarbības laikā šāda varbūtība stipri pieaug – elektropārvades līniju balsti var tikt iznīcināti artilērijas apšaudēs, arī ar gāzi darbināmas spēkstacijas var tikt bojātas un pārtraukt darbību. Kaut Ukrainas izlūkdienesti ziņo, ka Krievija tur rezervē dīzeļdegvielu, lai pēc vajadzības varētu darbināt rezerves ģeneratorus, ir visnotaļ maz ticams, ka Krievijas karaspēkam būs daudz liekas degvielas, ņemot vērā, ka tā vajadzīga kaujas tehnikai.

Kā vēl karš ietekmē kodolspēkstaciju drošību?



Visaptverošas bažas par kara ietekmi uz kodolspēksacijām ir – karš degradē drošības kultūru, kas ir kritiski svarīgs šādu reaktoru darbības nodrošināšanas elements. Es uzskatu, ka drošības kultūra šajā gadījumā ir analogs cilvēka organisma imūnsistēmai, kas mūs aizsargā no patogēniem un slimībām. Drošības kultūrai ir plaša un visaptveroša ietekme. "Tā var ietekmēt pilnīgi visus kādas sistēmas elementus – uz labu vai uz sliktu," kā to norādījis psihologs Džeimss Rīzons.

Traģiskā situācija Zaporižjas AES pārkāpj visus vispārpieņemtos kodolenerģijas nozares drošības kultūras principus. Jo īpaši tajā aspektā, ka netiek garantēta tāda darba vide, kur personāls bez bažām var norādīt uz nepilnībām un potenciāliem drošības riskiem. Karš negatīvi ietekmē drošības kultūru daudzos veidos.