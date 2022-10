'Labāk šausmīgas beigas nekā bezgalīgas šausmas' – maskaviete par dzīvi Krievijā šobrīd

"Latvijā dzīvojošie īsti neizprot, kas mums te notiek," saka maskaviete Anastasija. Kad runājām pirms pusgada, viņa bija nomākta un satraukta kara dēļ, taču noskaņota kareivīgi – domāja, ka sankciju ietekmē krievi sāks jūtami buntoties. Tomēr tā nenotika. Anastasijai ir savs skaidrojums, kāpēc tauta ir pasīva arī tagad, kad karš pieklauvējis pie visu durvīm – Krievijā notiek "daļēja" mobilizācija.

Tagad visu valsti šausmās dzen izsludinātā mobilizācija, un atkal krievi nevis iziet ielās, bet bēg no dzimtenes. Nastjai īsti nepatīk, ka Baltijas valstis slēgušas savas robežas aizbēdzējiem, taču viņa atzīst: jums uz to ir tiesības. Ikdienā viņa palīdz no Ukrainas uz Krieviju pārbēgušiem un spiestā kārtā pārvietotiem bēgļiem, tostarp viņas kolēģi ļoti slepeni mēdz nopirkt šiem cilvēkiem biļetes prom no Krievijas. Anastasija kopš pavasara "sēž" uz antidepresantiem, tāpēc šķiet mierīgāka, ja salīdzina ar aprīli, kad runājām pirmoreiz (saruna lasāma šeit).

Kas notika? Kāpēc vairs neej protestēt?

Vairs neredzu jēgu. Mēs esam iegājuši stadijā, kad nepieciešams pielietot vardarbību, bet negribu dauzīt policistus. Biju mītiņā, kur apkārt nobruņojušies omonieši, viņi var nosist uz vietas. Miermīlīgiem protestiem vairs nav jēgas, tagad var būt tikai asiņaini. Mest Molotova kokteiļus kara komisariātos es neesmu gatava.

Tas taču ir efektīvākais veids, tik daudz veiksmīgu piemēru... Vai tad kāds ir iesēdināts?

Pa kādam ir atrasts gan. Pēc novērošanas kameru video. Par to var dabūt spīdzināšanu valsts drošības dienestā un 10 gadus cietumā. Domāju, ka šobrīd jāsagaida, lai pieaug neapmierinātība reģionos, vietās, kas līdz šim bija apolitiskas. Vai arī jāsākas varas pārdalei elites līmenī, pietuvinātajiem ir jāpārstāj atbalstīt Putinu.

Vai krievu tauta, tavuprāt, sāk saprast, ka karš Ukrainā ir zaudēts?

To, ka tā ir sakāve un Krievija tagad atkāpjas, saprot visi. Bet daudziem šķiet, ka tā ir īslaicīga – tūlīt visus mobilizēs un kaut kas ies uz labu. Situācija mainīsies, kad atpakaļ brauks mobilizēto līķi. Ja viņus vispār kāds atvedīs, protams. Putina fanu vidū ir tā: no vienas puses, viņi joprojām domā, ka jāiet sist "nacistus", no otras – slēpj savējos no iesaukuma. Tas liecina, ka viņiem nav nekādas stingras nostājas, tā ir mainīga.

Šāda kara gaita ir kaut ko mainījusi tā dēvēto Z patriotu domāšanā?

Jā. Smieklīgi skatīties uz mašīnām, uz kurām palikušas tikai līmes pēdas no Z burta. Maskavā sākušies uzbrukumi šādiem auto – izsit logus un tamlīdzīgi.