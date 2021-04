Katru gadu līdz ar pavasari un silto laiku aktualizējas liekā svara (it īpaši atbrīvošanās no tā) tematika. Lai arī, iespējams, daudziem primārais iemesls tikt vaļā no liekā tauku slāņa ir estētika, ne visi apzinās, ka tas galvenokārt būtu jādara veselības uzlabošanas nolūkos. Diemžēl liekais svars ir progresējoša veselības problēma visā pasaulē, tostarp arī Latvijā, un ne velti cilvēki ar aptaukošanos ir arī iekļauti koronavīrusa saslimšanas Covid-19 riska grupā.

Šoreiz kopā ar "Veselības centru apvienības" (VCA) gastroenterologu profesoru Alekseju Derovu, "Veselības centra 4" filiāles "Anti-Aging Institute" un grupas uzņēmuma "Capital Clinic Riga" endokrinoloģi Sabīni Upmani-Engeli un VCA poliklīnikas uztura un sporta speciālisti Anitu Baumani skaidrojam, kas ir aptaukošanās, kāda nozīme liekā svara uzkrāšanā ir uzturam, kā aptaukošanās negatīvi var ietekmēt cilvēka veselību, kāda loma tās diagnostikā ir ķermeņa masas indeksam, kā arī pievēršamies citiem svarīgiem jautājumiem.

Liekie tauciņi – glābiņš nebaltai dienai?

Aptaukošanās jeb adipozitāte ir krietni palielināts svars, kas tiek uzlūkots kā slimība, skaidro profesors Aleksejs Derovs.