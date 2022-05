Neraugoties uz dažādiem izaicinājumiem, kurus radījusi situācija pasaulē, nevar nepamanīt, ka ceļu būvdarbi Latvijā ir sākušies un daudzviet jau rit pilnā sparā. Satiksmes ministrs saka – naudas mums pietiek un, lai gan izmaksas kāpj, papildus šim mērķim netiks prasīts neviens cents. Tomēr iezīmējas cita problēma – paveikto darbu kvalitāte.

Šobrīd lielākais izaicinājums ceļu būvē Latvijā ir izejmateriālu cenas un to pieejamība, jo Krievijas militārais iebrukums Ukrainā kā zemestrīce ir iedragājis daudzas jomas, situāciju iezīmē satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Būvniecības nozarē kopumā izteikta ir metāla un metāla izstrādājumu pieejamības problemātika saistībā ar to, ka vairāki piegādātāji nokļuvuši sankciju sarakstos, kā arī materiālu piegāde uz Latviju no citām valstīm palielina transportēšanas izmaksas, bet tieši ceļu būvē galvassāpes rada naftas produkta bitumena cena un pieejamība. Būtiska ietekme uz ceļu būvi bijusi arī degvielas cenu kāpumam.

Ceļi top gludāki

Tomēr, neraugoties uz visiem izaicinājumiem, būvniecības sezona Latvijā ir sākusies. Patlaban ceļu būvdarbi notiek teju 70 valsts autoceļu posmos, par darbiem vēl aptuveni 30 posmos norisinās līgumu slēgšanas process.