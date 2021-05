"Kad es vairs nevaru no galvas noskaitīt Čaka "Poēmu par ormani" pilnā garumā, tad saprotu – ir laiks iet projām," saka Mālpils novada pašvaldības deputāts Aleksandrs Lielmežs, kurš Aleksandra Čaka 80. jubilejas piemiņas pasākumā 1981. gadā šo poēmu deklamēja Mālpils kultūras namā. Tas viņam toreiz aizņēma 35 minūtes. Lielmežs Mālpils novadā kā deputāts darbojas jau kopš 1977. gada. Mālpils pašvaldību Lielmežs vadījis no 1987. līdz 2001. gadam, kā arī no 2005. līdz 2017. gadam.

Šogad pašvaldības vēlēšanās Lielmežs vairs nestartēs, tādējādi liekot punktu 44 gadus ilgajam darbam Mālpilī. 44 gadi viņu šobrīd padara par Latvijas pašvaldību rekordistu "ilgmūžības" ziņā. Intervijas laikā Lielmežs citē Omaru Haijāmu, un tas izklausās nebūt ne banāli, bet iederīgi un patiesi sirsnīgi.

Patiesībā pēc studijām Rīgas Politehniskajā institūtā 1952. gadā dzimušajam Lielmežam kā jaunajam siltumenerģētikas speciālistam vajadzēja strādāt Bauskas rajona kolhozā "Uzvara" pie leģendārā Ivara Jansona.