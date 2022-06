Igors dzemdībās zaudēja sievu, Andris – meitu. Kā mazināt mediķu kļūdu risku

saturs

Petra šajā saulē nodzīvoja vienu dienu. Piedzimstot meitenīte neelpoja, jo ap kaklu bija aptinusies nabassaite. Mammas vēderā Petra smaka 43 minūtes, jo Rīgas Dzemdību nama vecmāte strādāja nolaidīgi. Petras vecākiem 2019. gada 16. februāris bija pirmdzimtās dzimšanas diena, bet 17. februāris – miršanas.

Jelgavā mājdzemdībās 2020. gada 31. jūlijā noasiņojot mira četru bērnu mamma Brigita Benze. Jaundzimušais piedzimstot neelpoja, taču tika atdzīvināts un nu jau Henrikam drīz būs divi gadi. Valsts policija joprojām veic izmeklēšanu, līdz tiesai lieta divu gadu laikā vēl nav nonākusi.

Petras tētis Andris Petrovs un Brigitas vīrs Igors Benze uz traģisko pieredzi neraugās tikai personīgi, bet ar virkni ideju kā uzlabot dzemdniecību. Pērn zaudēti 112 jaundzimušie un sešas dzemdētājas. Tas ir kā piebāzts autobuss cilvēku – kājās stāvošu un sēdošu. Ko darīt, lai situāciju uzlabotu?

Uzticējās ārstiem

Andra sievai Zanei visas pārbaudes līdz dzemdībām bija labas. Sagaidīt pirmdzimto Petrovi nolēma Rīgas Dzemdību namā (RDzN), jo tā ir iestāde, kas specializējas tieši dzemdībās, tātad, visam jābūt profesionāli – gan aprīkojumam, gan speciālistiem. Līgumu ar vecmāti neslēdza, jo neuzskatīja par nepieciešamību.

Tā bija 2019. gada 15. februāra pēcpusdiena, kad Zane juta, ka "lēnā garā jāsāk taisīties uz slimnīcu", stāsta Andris. Sākumā viss bija labi – mediķi pieskatīja, kā veidojas atvērums. Tā kā tas īsti nevērās, pirmo nakti abi pavadīja palātā un 16. februāra pirmajā dienas pusē sievu pārveda uz dzemdību palātu. Palielinājās sāpes un kontrakcijas, taču – ne atvērums. "Neesam dakteri, uzticējāmies ārstiem – profesionāļiem. Paļāvāmies," saka Andris.

Ap pulksten 14:00 Zanei ievadīja epidurālo anestēziju. "Sāpes bija visu laiku. Vecmāte mierināja, ka viss labi." Pēc pulksten 16 sāpes palielinājās. Pulksten 17:28 salūza STAN monitors, kas paredzēts novērošanai paaugstināta riska dzemdībās, ar mērķi padziļināti izvērtēt augli. Ierīci nomainīja 17:41. Tātad, 13 minūtes augļa stāvokļa monitorēšana nenotika. Andris rāda dokumentus no Veselības inspekcijas atzinuma, kur rakstīts: no pulksten 17:47 tika reģistrētas izteiktas izmaiņas augļa pierakstā. Laikā no pulksten 17:50 augļa KTG (kardiotokogramma) ir interpretējams kā patoloģisks.

Sāpes bija visu laiku. Vecmāte mierināja, ka viss ir labi. Pulksten 18:25 atsitās vaļā durvis, ieskrēja iekšā ārste, kura pie mums pirms tam bija reizes divas – dežūrginekoloģe Linda Grīnberga, kurai līdzi bija arī rezidente. Grīnberga skaļā balsī bļāva uz vecmāti: "Kāpēc jūs neko nedarāt?!" Tajā mirklī man bija skaidrs, ka kaut kas nav labi. Daktere iesaistījās ļoti ātri, veica iegriezumu, un piecu minūšu laikā bērniņš bija ārā. Nabassaiti ap kaklu, neelpoja."

Dežūrginekoloģe nevarēja ierasties ātrāk, jo bija smagā operācijā. "Bet es nebiju vienīgā ārste, kam pavaicāt, bija vēl trīs citas, kuras varēja pieaicināt. Auglītis bija signalizējis, ka viņam ir slikti, vecmātei to vajadzēja pamanīt," saka Grīnberga, kura notikušo atceras pa minūtēm.

Petru nogādāja uz citu nodaļu reanimēt. Andris devās līdzi. Dakteris teica, ka bērniņš ilgstoši bijis bez skābekļa. Ja bērns izdzīvošot, tad ar ļoti smagām komplikācijām. Visticamāk, neizdzīvošot. Sievai Andris to nestāstīja uzreiz, jo "viņa bija ļoti nomocījusies, dzemdībām ilgstot aptuveni 26 stundas. Ārsti cīnījās par mūsu meitiņas dzīvību, bet nākamās dienas pulksten 15:00 viņa diemžēl nomira."