'Man šķiet, ka tā ir mana māsa!' Daļu ģimenes joprojām var noslepenot

Normāli čaļi treniņbiksēs un T kreklos, telefoniem rokās. Oļegs (16) un Jurijs (14) ir vecākie brāļi deviņu bērnu ģimenē. Mamma izcieš cietumsodu par vardarbību pret bērniem, tētis – miris. Pirms vairākiem gadiem ģimenē Latgalē konstatēja vardarbību un mazākie nonāca adopcijā, lielākie – bērnunamos un audžuģimenēs. Oļegs un Jurijs patlaban dzīvo Rīgā, audžuģimenē, un kontakts ir tikai ar trim no septiņiem ģimenes locekļiem. Ilgu laiku bija tikai ar diviem. Līdz 2020. gada vasarai, kad puikas devās uz vasaras nometni pie ezera, netālu no Rīgas.

Oļegs jau pirmajā nometnes dienā kādā mazā meitenē saskatīja kaut ko pazīstamu. Audžumamma Valentīna atceras, ka tur bijuši aptuveni 20 bērni un jaunieši. Pēkšņi pieskrējis Jurijs un teicis: "Man šķiet, ka tā ir mana māsa! Arī vārds tāds pats – Olga!" Valentīna aizgāja pie nometnes vadītājas un teica: "Puikām šķiet, ka tā ir viņu māsa." Darbiniece atbildēja: "Nu, nevar būt!" Taču aizgāja noskaidrot. Kad atgriezās, tad teica, ka tiešām – māsa. Arī meitenes jaunie vecāki bija šokā. Septiņus gadus veco Olgu viņi adoptējuši pirms četriem gadiem un nav zinājuši, kur ir brāļi un māsas. Norādījuši bērnunamam, ka viņu kontaktus var dot, jo vēlas sazināties ar citiem ģimenes bērniem. Bērnunams Valentīnai nekādas ziņas nesniedza. Šāda paviršība un sistēmiska kļūda var novest pie tā, ka tādas nejaušas un traumējošas tikšanās var atkārtoties. Olgas gadījums ir retums, jo viņa ir adoptēta tā saucamajā atvērtajā adopcijā. Lielākoties Latvijā praktizē slēgto adopciju, kad jaunie vecāki nomaina bērna vārdu un uzvārdu. Un atsaucas uz Civillikuma 171. pantā noteikto, ka bez adoptētāja piekrišanas ziņas par adopciju līdz bērna pilngadībai nav izpaužamas.

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra "Plecs" vadītāja Zane Karele stāsta, ka nesen atklājies kāds gadījums, kad meitene iepazīšanās aplikācijā "Tinder" atradusi savu brāli. "Tāpēc aicinām adoptētājus neslēpt adopcijas faktu, ļaut sazināties ar brāļiem un māsām, jo bērni agri vai vēlu gribēs apzināties savas saknes."

Raud pēc māsas



Ar māsu kukaragā Jurijs nostaigāja visas trīs nometnes dienas. Audžumamma Valentīna atceras, ka Olga, Oļegs un Jurijs bija kā viens organisms, citus bērnus nevajadzēja. "Kā tāds murskulis viņi instinktīvi vēlās pa pļavu, gribēja būt kopā viens ar otru. Asinsbalss un saites ir ļoti stipras, tās nevajag noliegt," saka Valentīna un stāsta, ka četri mazākie brāļi un māsas ir mazi un adoptēti slēgtā adopcijā, par viņiem nekas nav zināms. Taču puikas jautā, kur viņi ir. Tādi kā Olgas vecāki ir mazākumā. Viņi atbalsta tikšanos, jo "tās ir vienas asinis, viena komanda, viņi viens otram ir vajadzīgi".

Atbraukuši mājās no nometnes, puikas raudāja. Īpaši Jurijs. Pietrūka māsas. "Bioloģiskajā ģimenē bija iegājies, ka lielākie rūpējās par mazākajiem – taisīja piena maisījumus, vārīja putras. Jurijam bija jāauklē Olga, tāpēc viņš nometnē tā pieķērās. Sajutās kā ģimenē. Jau tā nav sakņu sajūtu, visu laiku pie svešiem cilvēkiem jādzīvo, tāpēc ir jāļauj satikt brāļus un māsas," saka Valentīna.

Labi, ka jaunie Olgas vecāki iedeva kontaktus, puikas varēja videozvanā māsai piezvanīt. "Jurijs raudāja visu nakti. Nekad tā nebija raudājis," saka Valentīna. Tobrīd viņa bija dusmīga, gribēja sūtīt vēstules uz visām iestādēm, bet tad piedeva, nomierinājās. Bērnunama darbiniekiem esot daudz darba, gan jau aizmirsuši iedot Olgas jauno vecāku kontaktus. "Viņiem tā ir maza papīra strēmelīte, kādam citam – milzu trauma," saka Valentīna.

Vainīga komunikācija



Kā tas varēja atgadīties, nav skaidrs. Olgas adoptētāji stāsta, ka atstāja savus kontaktus bērnunamam "Priedīte". Tolaik to vadīja Ludmila Smikova. Patlaban Smikova ir pensijā. Kamēr abi brāļi bija "Priedītē", viņa vēl iestādi vadīja un atceras zēnus. "Piecus gadus gāju uz visām tiesām, kas saistītas ar šo ģimeni," viņa stāsta, ka atceras arī viņu lielisko audžumammu. Bijis posms, kad psihologi atzinuši, ka Jurijam vajag mieru, jo tikšanās ar citiem māsām un brāļiem nenāk par labu. Lūdza komunicēt minimāli. "Taču tas bija laikā, kamēr puikas bija bērnunamā. Tālāk par visu atbild bāriņtiesa - ar saviem lēmumiem nosaka, kā un kam notiek kontaktu nodošana," saka Smikova. Ja no "augšas" ir rīkojums kontaktus dot, tad to dara. Ja nav - nedara. "Jāsaprot arī, ka adopciju gadījumos noteikumus lielā mēra diktē adoptētāji," saka Smikova.

Daugavpils pilsētas bāriņtiesa nedrīkst komentēt konkrēto gadījumu, jo par adopcijas noslēpuma izpaušanu pret adoptētāja gribu atbildība iestājas saskaņā ar Krimināllikuma 169. pantu. Daugavpils bāriņtiesas pārstāve Ruta Velika stāsta, ka "informācija, kura nododama aizbildnim, audžuģimenei vai iestādei vienmēr tika un tiek nodota." Bāriņtiesas mundinot uz kontaktu, un to darīt aicinot arī bērnunamus. Ja adoptētāji vēloties uzturēt kontaktu ar radiem, viņi var nodot savus kontaktus bāriņtiesai, sociālajam dienestam, bērnunanam, audžuģimenei, aizbilnim. Savukārt iestāde, šajā gadījumā, "Priedīte", saņemot kontaktus ir tiesīga tos nodot attiecīgajai personai, kura rūpējas par bērnu. Jo bērnunamu vadībai ir zināmi audžuģimeņu kontakti.

Nemiers un nedrošība



Kad Valentīna kļuva par puiku audžumammu, bāriņtiesa iedeva divu bērnu kontaktus. Vienam, kurš ir pie aizbildnes, otram – bērnunamā. Ik pa laikam puikas abus apciemo, regulāri sazinās virtuāli – ar īsziņām, spēlē tīklā spēles, dalās ar bildēm. "Kad braucam pa Latviju, puikas saka: "Varbūt te dzīvo brālis, varbūt satiksim." Tāpēc es aicinu adoptētājus neslēpt bērniem saknes, jo agri vai vēlu viņi tās meklēs," saka Valentīna.

Pandēmijas laikā ar tikšanos gan bijis pagrūti. Tomēr Valentīna centās. Par degvielu maksā viņa pati, no audžubērna pabalsta, "kas, starp citu, nemaz nav tik slikts". Tā kā nav noteikts, cik bieži brāļi un māsas jāsatiek, bet tikai kā fakts – jāsatiek, tad ģimenes dara, kā vēlas. Valentīna stāsta, ka pirms vairākiem gadiem bāriņtiesa izsūtījusi vēstuli ar kontaktiem un mudinājumu nodrošināt komunikāciju. "Es esmu par, jo bērniem tas ir svarīgi – viņi, kā jau pusaudži, to nevar izteikt vārdos, bet – es redzu, ka tas nemiers un nedrošība ir tādēļ, ka viņiem ir nogriezta pagātne."

Tam piekrīt Kaspars Prūsis, kurš vada ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru "Tilts" un pats adoptējis bērnu, kurš patlaban ir 10 gadus vecs. "Nezinot, kur ir māsa vai brālis, bērns dzīvo ar tukšumu sirdī. Mēģina aizpildīt ar fantāzijām trūkstošās ziņas, un tas nav veselīgi. Bērns vaino sevi, ka nevar būt kopā, ka kaut ko darījis nepareizi," saka Prūsis. Lai arī kā NVO cenšoties runāt par adopcijas regulējuma maiņu, neizdodas neko sakustināt. "Pašreizējā likumdošana ir ar vieglprātīgu attieksmi pret adoptējamo bērnu," vērtē Prūsis.

Puikām pie Valentīnas ir viss, ko audžuģimene var dot. Pie durvju stenderes redzamas ar zīmuli veiktas auguma atzīmes – pāris gadu laikā puikas labi pastiepušies. Viņu dzīvē kāds pirmoreiz atzīmē augumu. "Taču bioloģiskie vecāki ir un paliek vecāki, un es nekad neliegšu tikties ar mammu. Uzskatu, ka vairāk jāpalīdz īstajām ģimenēm izkulties no problēmām un jāstiprina tās, nekā jādomā par jaunu audžuģimeņu veidošanu."

Jurijs gribējis mammu apciemot ieslodzījuma vietā, bet viņa nav vēlējusies tikties ar dēlu. "Es gribēju viņai parādīt, ka man tagad klājas labāk nekā viņai. Gribēju pavaicāt, kā ir sēdēt par to, ka mūs sita." Jurijs gan nelolo cerības, ka māte varētu būt labojusies. Kad viņam būšot 18, proti, pēc diviem gadiem, varēšot izpestīt mazo brāli no bērnunama.