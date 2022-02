Pirms desmit gadiem Maskavas Fizikas un tehnoloģiju institūta absolvents, IT tehnoloģiju biznesa līdzīpašnieks Vladimirs Panfilovs iegādājās zemesgabalu Rīgas nomalē un aicināja draugus tur būvēt ciematu. Pie reizes nomainīja arī uzņēmējdarbības profilu: no virtuālās IT vides pārcēlās uz silto un omulīgo kafijas biznesu. Pašā pandēmijas "karstumā" Panfilovičs sāka attīstīt kafejnīcu "Cofyz" tīklu. Un, lai gan nozarē prognozes ir itin drūmas, uzņēmējs negrasās apstāties.

"Kad esi jau nopelnījis savam mūžam, tev vēl vajag divreiz, trīsreiz vairāk? Kādēļ? Vai pasūtīsi zelta sarkofāgu? Jā, kādam vajag jahtas un lidmašīnas. Mani tas nesaista," spriež Vladimirs Panfilovičs. "Man pietika ar vienu mašīnu. Jāteic gan, ka tagad nopirku vēl hibrīdu, jo nedaudz sametās kauns braukāt ar dīzeli. Jā, vienmēr var kaut kur nopelnīt vairāk. Taču es nekad nepievērstos mikrokreditēšanai, lombardiem vai kazino. Ko es vēlāk bērniem stāstītu? Mēs darām to, kas man sagādā prieku tieši tagad, es ticu tam, ka pēc pandēmijas mūsu neatlaidība atmaksāsies."

Pirmo kafejnīcu Rīgā Panfilovičs ar partneriem atklāja 2019. gada novembrī. Vienlaicīgi viņi startēja arī ar mobilo lietotni pasūtījumiem. Priekšnosacījumi bija daudzsološi – interese par labu kafiju pagaidām vēl tikai veidojas, augošs tirgus, ekonomiskais pacēlums... Plānus izjauca kovids. Otro kafejnīcu atklāja piecas dienas pirms "lokdauna", savukārt trešo – otrās mājsēdes laikā.