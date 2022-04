Daugavpils gluži vai virmo baumās par karu un Ukrainas bēgļiem, te ir sašutušie par Krievijas TV kanālu aizliegšanu. Tas viss klājas pāri sarautajām saitēm ar tik tuvo Krieviju un Baltkrieviju, vēl pavisam svaigajām atmiņām par kovida krīzi, cenu pieaugumu un bargākām valodas normām. Eļļu ugunij pielej pasaules mediju rakstītais, ka šeit Krievijas pasaules aizstāvjus gatavi sagaidīt ar margrietiņām. "Delfi" Daugavpilī pavadīja vairākas dienas, mēģinot noskaidrot, kā notikumi Krievijā un Ukrainā maina krieviskāko pilsētu Latvijā.

"Krekli ar Putinu jau izpirkti. Jums ļoti vajag?" it kā pa jokam, it kā nopietni vaicā pārdevējs tirdzniecības centrā "Ditton". Ieeju rotā kliedzoši raibs paklājs ar citātiem no padomju filmām un multfilmām. Vēl nesen centrālajā vietā te atradās kaimiņvalsts prezidenta portrets un krievu trīskrāsu variācijas. Tagad vairs tā nav.

Krievijas karogu nudien kļuvis mazāk. Vietējais tālbraucējs atzīstas: agrāk braukājis pa Eiropu ar Krievijas karodziņu (saka, ka tādējādi norādīja savu dzimto valodu). "Aizbraucu uz Poliju – pans klauvē pie loga: "Tu no kurienes?" "Latvijas!" "Redzēji, ka Putins slepkavo? Noņem karogu!" Atbildēju, ka neņemšu, bet vēlāk tomēr aizlīmēju ar izolācijas lenti – kādēļ gan provocēt?"