Kārļa Dambrāna desmit labākās fotogrāfijas. Tādu nosaukumu un ideju šim ieplānotajam rakstam ieteica mūsu "Delfi Plus" redaktors Filips. Emmm... Protams, man patīk savas bildes, bet tik ļoti pats savu asti celt es nespēju. Lai citi vērtē, kas viņiem patīk un kas ir labākais.

Bet par bildēm no Tokijas olimpiskajām spēlēm tomēr jāuzraksta ir (raksta beigās atrodami arī foto). Tas tomēr ir savā ziņā vēsturiski – no "Delfi" uz Japānu aizdevās ne tikai žurnālists (Uldim Strautmanim šīs ir jau trešās olimpiskās spēles), bet arī fotogrāfs. Tas ir diezgan īpaši un par to neizbēgami gribas būt lepnam.

Un tikpat neizbēgami es esmu ārkārtīgi noguris. Pirms došanās uz olimpiādi es lasīju un skatījos ļoti daudz informāciju par darbu tajās un zināju, ka darbs ir ļoti nogurdinošs un režīms mokošs. Tomēr sajust to uz savas ādas ir kas pavisam cits.