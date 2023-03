Noraut karjeru tualetes podā? NBA zvaigzne Morants iekuļas skandālā pēc skandāla

Lebrons Džeimss, Stefens Karijs, Kevins Durants. Šo superzvaigžņu ēra tuvojas beigām, bet kas nāks viņu vietā? Vēl pirms pagājušās nedēļas starpgadījumiem par nākamās paaudzes superzvaigzni tika uzskatīts Dža Morants, kurš sevi spoži pieteicis kā Memfisas "Grizzlies" līderis, turklāt laukumā viņš ir ne tikai ļoti efektīvs, bet arī sasodīti efektīgs, ievērojamā ātrumā audzējot savu fanu bāzi. Taču spilgtas ir arī Moranta izdarības ārpus basketbola – negatīvā nozīmē... Un tieši tas var noraut stopkrānu 23 gadus vecā aizsarga straujajam ceļam pretī sapņu virsotnēm.

Desmit mēnešu laikā Morants iekūlies trīs skandālos, kuros pieminēti šaujamieroči. Jaunā basketbolista ceļš pretī Mekai nebija rozēm kaisīts, taču viņš ir nācis no labas un sportiskas ģimenes, mācījies labā skolā, kā arī divus gadus studējis universitātē, tādēļ pēdējā gada skandāli daudzos raisa izbrīnu un neizpratni. "Es ieteiktu Morantam distancēties no cilvēkiem, kas viņam ir apkārt," saka kādreizējais NBA basketbolists Stīvens Džeksons. Savukārt "Fox Sports" apskatnieks Šenons Spārkss akcentē, ka Morants mēģina izlikties par to, kas viņš nemaz nav.