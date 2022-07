Paņēma priekpilnu cilvēku... Gads kopš Matīsa Kivlenieka nāves

4. jūlijs ir diena, kad Latviju pāršalca viena no traģiskākajām ziņām mūsu sporta vēsturē – tieši pirms gada negadījumā ASV Neatkarības dienas svinību laikā nepilnu 25 gadu vecumā dzīvību zaudēja Matīss Kivlenieks. Talantīgais vārtsargs tika uzskatīts par vienu no pašmāju hokeja nākotnes simboliem ar potenciālu sasniegt vērā ņemamus augstumus NHL. Pieminot Matīsu, MVP uzrunāja četrus no tuvākajiem viņa draugiem, kuri piekrita dalīties atmiņās par kopā piedzīvoto ne tikai hokeja laukumā, bet arī ārpus tā.

Viens no cilvēkiem, ar kuriem Matīsam izveidojās visciešākās attiecības ne tikai uz ledus, bet arī dzīvē bija viens no šī brīža daudzsološākajiem Latvijas hokejistiem – aizsargs Kristiāns Rubīns. Abi savu ceļu hokejā sāka "Pārdaugavā" un tur arī iepazinās. Īsi pēc desmitās dzimšanas dienas Rubīnu pārcēla spēlēt pie gadu vecākiem puišiem, kur par vārtu drošību tobrīd rūpējās tieši Kivlenieks. Jau agrā vecumā abus vienojis skaidrs mērķis – spēlēt hokeju arī pēc 18-19 gadu sasniegšanas. "Tā mēs viens otru atradām," sarunā ar MVP atceras Rubīns un smaidot piebilst – laukumā aizsargiem labākie draugi parasti ir tieši vārtsargi. Šajā gadījumā gan stāsts arī par dzīvi ārpus laukuma. "Daudz trenējāmies papildus. Matīss dauzīja bumbiņas pret sienu pirms un pēc treniņiem. Mums bija līdzīgas rakstura īpašības, bet bija arī nianses, kas mums nekad nesakrita."

Rubīns atceras, ka Kivleniekam dzīvot ASV ļoti paticis. "Latvija Matīsam bija tuva, bet ASV – iespējams, vēl tuvāka. Viņš izbaudīja laiku tur, juta, ka tieši tur varētu dzīvot un būvēt arī savu ģimenes koku."

"Pārdaugavas" laikā Matīsa un Kristiāna attiecības ieguva pamatīgu rūdījumu un draudzība kļuva nešķirama, kaut gan hokeja ceļš viņus 2013. gadā aizveda dažādos virzienos – pirmais brauca uz zemākajām ASV junioru līgām, kamēr otrs atrada sev vietu Zviedrijā, lai pēc trim gadiem dotos uz Kanādu.

Matīsu kā šīs draudzības centrālo asi nosauc arī Džastins Giliss – viens no šīs "Call of Duty" spēlētāju četrotnes. Viņš ne reizi savas dzīves laikā nav bijis Eiropā, taču uzsver, ka tā diena tuvojas – un pirmais pieturas punkts būs tieši Latvija. Lai satiktu Kivlenieka ģimeni un draugus, tostarp Kristiānu.

Džastina tēvocis ir jau piesauktais "Blue Jackets" vārtsargu treneris Menijs Legasī, un 2018. gadā tieši Mičiganas vasaras treniņos viņš pirmo reizi satika Matīsu. Tobrīd Giliss vēl pats bija vārtsargs un trenējās kopā ar citiem, tomēr, uzspēlējis ASV junioru zemākajās līgās un koledžu čempionāta trešajā divīzijā, laicīgi saprata, ka profesionālajā hokejā nespēs sasniegt nopietnu līmeni, tāpēc pēdējos gados nopietni pievērsās studijām.

Matīss savā pirmajā nometnē pie Legasī piedalījās 2018. gadā, tur satika Džastinu, un dažu nedēļu laikā izveidojās ciešas draudzības saites. Abi apmainījušies telefona numuriem un bijuši tuvi līdz pat Kivlenieka nāves dienai. Džastins bija klāt arī liktenīgajā 4. jūlija vakarā.

Pirmdien, 4. jūlijā, ASV ir Neatkarības diena, kas šajā valstī ierasti tiek atzīmēta ar lielu vērienu. Tomēr Džastina un Menija ģimenēs tā būs klusa diena – viņiem paredzēts doties uz baznīcu un kapiem, lai godinātu Matīsa piemiņu. Kaut draugs jau gadu ir citā saulē, atmiņas par viņu tiks glabātas mūžam, ar grūtībām slēpjot rūgtumu atzīst Džastins.