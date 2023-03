Aidis Tomsons: Apmaksātais žurnālists

Man vajag atteikties no Triju Zvaigžņu ordeņa, citādi es nespēšu būt objektīvs pret Valsts prezidentu. Tāds vēstījums šad un tad parādās manā lentē sociālajos tīklos. Pirms pāris gadiem Ordeņa kapituls nolēma piešķirt augstāko valsts apbalvojumu mediju cunftes pārstāvjiem, izvēloties pa diviem žurnālistiem no dažādu jomu plašsaziņas līdzekļiem. Es biju viens no tiem. Toreiz neviens no mums neatteicās. Vai vajadzēja?

Jautājums ir vietā. Tagad, kad vairāki novērtētie ir atteikušies no saviem apbalvojumiem, viņu vēstījums, neapšaubāmi, ir pievērsis sabiedrības uzmanību. Daudzi to ir novērtējuši vairāk nekā sākotnēji paredzēto atzinību. Noteikti ir vērts reizēm pateikt "nē". Bet kas gan būtu tas vēstījums, ko es pasacītu, ja paziņotu, ka atsakos no piešķirtā ordeņa?

Es jau tagad dzirdu, kā kādi saka: vai tu tiešām nesaproti? Pieņemot ordeni no valsts varas, tu vairs nevari būt objektīvs pret devēju! Tu taču būsi Egilam Levitam mūžīgi pateicīgs! Tev vairs nevarēs uzticēties! Kā gan tu varēsi būt kritisks pret viņu, ja viņš tevi ir šādi uzpircis?!

To dzirdot, es patiesi priecājos par jautājumu un