Cehs.lv: Kancelējam krievu!

Stāvēju Brīvības ielā, vietā, kur krustojas Miera un Šarlotes iela. Tur atradās maiznīca, kur varēja vērot, kā mīkla caur dažādiem aparātiem tiek izrullēta un izcepta. Starp to dienu un brīdi, kad rakstu šīs rindas, ir aizritējuši tieši 33 gadi. 23. augusts ir iegājis vēsturē kā diena, kad trīs Baltijas valstis sadevās rokās, lai veidotu Baltijas ceļu. Tobrīd man bija seši gadi un ne tuvu neaptvēru notiekošā mērogu un svaru. Vēl šī diena ieies vēsturē ar to, ka tika demontēti pirmie padomju armijas tēli no Uzvaras pieminekļa.

Man nav daudz atmiņu no tik agras bērnības, bet tur noteikti ir muzikālais pavadījums raidījumam "Labvakar!". Tur ir epizodes, kur vecmāte man stāsta par dzīvi pirmskara Latvijā. Atceros, ka palīdzēju mammai sapakot ēdienu, ko tēvs ņēma līdzi uz barikādēm. Atceros, ka vēlāk redzēju video, kur apšaudē nāvīgi ievainotā Andra Slapiņa kamera nokrīt sniega klātajā Bastejkalnā. Tēvs mani vēlāk aizveda uz Bastejkalnu un rādīja ložu caurumus apgaismes stabos.