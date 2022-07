Māris Zanders: 'Atcelšanas kultūra' – arī vasaras atvaļinājumu laikā

Aizvadītās nedēļas nogalē Latvijas mediju telpā parādījās ziņa [1], ka no amata atkāpusies viena no laikmetīgās mākslas svarīgākajiem notikumiem, Vācijas pilsētā Kaselē notiekošās izstādes "documenta", ģenerāldirektore Sabīna Šormane. Iemesls: Šormane "tiek vainota pasivitātē, reaģējot uz apsūdzībām antisemītismā, ko izpelnījusies mākslas grupa "Taring Padi"", kas bija viens no izstādes dalībniekiem.

Ņemot vērā, ka interesējos par mūsdienu kultūru un uzskatu, ka antisemītisms IR problēma arī 21. gadsimtā, nolēmu uzzināt par notikušo kaut ko vairāk.

Vispirms jāiezīmē nedaudz traģikomiskais: vizuāli iepazīties ar skandālu izraisījušo darbu "Tautas tiesa" ir ļoti grūti. Skandālam veltītu materiālu tīmeklī netrūkst, tomēr vairumā gadījumu tie darbu kritizē, to neparādot. Ļoti "demokrātiski" un, manuprāt, arī vienkārši nejēdzīgi, jo kā es varu piekrist vai nepiekrist darba un Šormanes kritiķiem, ja man jāpaļaujas uz panno satura pārstāstu? "Delfi" lasītājiem varu piedāvāt iespēju darbu [2] tomēr pašiem aplūkot (saite uz to, kā arī aplūkojams galerijā zemāk), jo, par laimi, ne visi ir sajukuši prātā t.s. atcelšanas kultūras dedzīgumā. Zīmīgi, ka starp saprātu saglabājušajiem ir cilvēki, kuri paši profesionāli nodarbojas ar holokausta studijām un acīmredzot uzskata, ka svarīgāk ir analizēt antisemītisma epizodes, nevis par galveno uzdevumu izvirzīt publiskus aizliegšanas žestus, lai tikai demonstrētu savu politkorektumu.