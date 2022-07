Ralfs Eilands: Nebaidies izteikt savu svēto neticību

saturs

Nesen satikos ar draugiem no ASV. Tā ir kāda ģimene, kura dzīvo Virdžīnijas štatā, taču jau kādu laiku apsver iespēju pārcelties uz dzīvi Latvijā. Lai arī uz šādām domām viņus ir vedinājušas vairākas lietas, piemēram, es nezinu, varbūt skolu apšaudes, kā viens no iemesliem tika minēts arī nesenais lēmums abortu jautājumā, kam, kā mani ASV sabiedrotie teica, daļēji kājas augot faktā, ka daudzi lēmumi viņpus okeānam tiek pieņemti, balstoties uz reliģiskajiem uzskatiem. Īsāk sakot, jācenšas kādām cilvēku grupām izdabāt, jo "Bībelē tā rakstīts". Paskaidrošu nedaudz sīkāk – 2022. gadā tiek pieņemti likumi, balstoties uz tā, kas ir rakstīts kādā grāmatā. Labs. "Bet, Ralf, kāds tam sakars ar Latviju?" – tu droši vien vēlies man vaicāt. Atbildu, ka jautājums ir pilnīgi vietā, tādēļ atļaušos pāriet uz savu galveno ideju, kuru biju arī atstājis virsrakstā, lai pamazām sāktu kā kamolu atritināt.

Tie paši ASV draugi, zinot to, cik reizēm radikāli pretēji dažādos uzskatos ir Latvijas iedzīvotāji, kā arī to, ka nekautrējos savu pārliecību vairākos jautājumos izteikt publiski, man vaicāja, vai es bieži saņemu no citādi domājošiem cilvēkiem pārmetumus. Nerunāšu par to zampu, kuru saņēmu pēc savas nostājas paušanas Ukrainas kara kontekstā. Šodien es vēlētos vairāk parunāt par to šļuru, kuru vēl joprojām turpinu saņemt no reliģiskiem ekstrēmistiem pēc tam, kad es kļuvu par mācītāju, kā arī izteicu savas kārtējās pārdomas praida jautājumā.

Ja vēl nesaprati, tad mana atbilde uz ASV dzīvojošās ģimenes jautājumu bija "jā". Konkrēti: pēc praida pārdomām no vairākiem reliģiskiem ekstrēmistiem – bez neskaitāmiem komentāriem ar Bībeles citātiņiem un visu geju nosodījumu (bet ne lesbiešu, jo tās laikam foršas) – es saņēmu vēstules, ka esmu "sātanists", "šokolādes acs piekritējs" (laikam ar to bija domāta šokolādes Lieldienu zaķīša vai Ziemassvētku vecīša īpaši gardā acs, bet es nemācēšu teikt, jo vienmēr sāku ēst tos saldumus no ausīm vai cepures), kā arī, protams, tika minēts, ka degšu ellē un blā, blā, blā...

Sāksim ar to, ka, lai arī man šķiet, ka šis vārdiņš ir muļķīgs, jo es nepiedalos nevienā no jūsu daudzajām ticības spēlītēm, tāpēc man nevajag īpašu nosaukumu, jo es vienkārši esmu cilvēks, kurš dzīvo savu dzīvi pēc labākās sirdsapziņas, godaprāta un morāles principiem, esmu tas, ko tautā definē kā "ateists". Līdz šim brīdim (un arī turpmāk) es ar savu svēto neticību nevienam iepriekš nebiju uzbāzies. Tiešām. Jūs neatradīsiet nevienu video, kur es skrienu iekšā kādā draudzē un bļauju: "Dieva nav!" Jūs neredzēsiet mani ejam pie cilvēkiem uz ielas vai klauvējam pie viņu māju durvīm, lai daudzinātu to, ka reliģijas nekam neder. Tāpat arī jūs neatradīsiet internetā nevienu pašu manis rakstītu komentāru kādu ticībnieku vai viņu kopienas platformā, kur es cenšos viņus konvertēt par svētajiem neticībniekiem. Zināt, kāpēc neko tādu neatradīsiet? Jo man ir pilnīgi vienalga, kā dzīvo citi pieauguši cilvēki, kuri ir savstarpēji vienojušies par savu ticību un tās noteikumiem. Gribat tā dzīvot? Aiziet! Tas, ko man ir grūti pieņemt, ir fakts, ka jūs cenšaties sava iekšējā klubiņa pārliecību uzspiest maniem draugiem ASV un šeit vairākiem cilvēkiem Latvijā. Es nelienu jūsu platformās, nesūtu jums vēstules, necenšos izmainīt jūsu iekšējā "tusika" noteikumus, tad, lūdzu, maigi sakot, reliģiskie ekstrēmisti, vienreiz ņemat un atšujieties no visiem pārējiem!

Kādēļ es lietoju frāzi "reliģiskie ekstrēmisti"? Jo man nav nekas pret ticīgiem cilvēkiem. Man nav nekas pret to, ka cilvēks tic Dievam (lai arī kuram tas būtu). Ekstrēmiste nav nedz mana ome, kad man, pirms koncertiem labu vēlot, saka "Lai Dieviņš stāv klāt", nedz mani draugi, kuri, kad viņus dzīvē piemeklē kāds grūtāks brīdis, izvēlas papildus jau visam paveiktajam vēl iedegt kādu sveci. Jā, es šad tad pajokoju par reliģiju, bet tas ir tikai tāpēc, ka (kā jau iepriekš esmu praida pārdomās minējis) uzskatu, ka reliģija un tās svētie tēvi nav nekāda svētā govs, par kuru nedrīkstētu pajokot vai kritizēt.

Vēl sīkāk paturpināšu, lai visiem taptu skaidrs, – nav tā, ka man nepatīk ticīgi cilvēki. Man nepatīk šo reliģiozi ekstrēmo cilvēku ideja, ka viņi ir paši gudrākie un labākie, un taisnīgākie. Man derdzas šī reliģiskā augstprātība, ka viņu un viņu Dieva vārds ir neapstrīdams, jo tā nav. Ja kāds ar putām uz lūpām aizstāv savu taisnību, sakot, ka to nedrīkst apstrīdēt, tad viņam, visticamāk, nav taisnība, un viņa "patiesību" vajadzētu apstrīdēt vai vismaz dziļāk izmeklēt. Ik pa laikam dažādās privātās diskusijās, kolīdz kāds uzzina par manu svēto neticību, man nākas dzirdēt: "Oi, tev vēl nedaudz jāpaaugas, tad noticēsi un sapratīsi." Ja arī tu reiz esi nonācis līdzīgā situācijā, tad zini, ka neviens nav pasludinājis ticību Dievam par apgaismības un intelekta augstāko pakāpi.

Man nevajag Bībeli vai Dievu, lai būtu labs cilvēks. Man to visu nevajag, lai es spētu ikdienā citus nesist, neizvarot, neapzagt vai citādi nedarīt citiem pāri. Man tam pietiek ar paša galvu uz pleciem. Ja kādam cilvēkam, lai izvairītos no šīm darbībām, tiešām ir nepieciešams Dieva vārds, tad viņam ir arī nepieciešama iestāde, kurā viņš atrastos profesionāļu uzraudzībā. Redzot to, kas notiek apkārt pasaulē, jo "Bībelē tā rakstīts", kā arī tepat pie mums, kur kādi mentālās vieglatlētikas čempioni vēl cenšas tikt Saeimā, kā arī ietekmēt apkārtējo brīvību un cilvēktiesības kaut kāda "Dieva vārda" vārdā, lūdzu, nekautrējies izteikt savu svēto neticību. Jā, pretējā puse ir skaļa, bet to ekstrēmistu nav daudz. Lielākā daļa cilvēku, kuri tic Dievam, spēj atšķirt labo no ļaunā, kā arī saredz to robežu, kur tiek pārkāptas kāda cita cilvēka tiesības. Viņi nav tie, kuri bļaustās un cenšas ierobežot mūsu brīvību. Nebaidies paust savu svēto neticību! Būtu taču muļķīgi, ja tu ierobežotu savu brīvību būt par tādu, kāds esi, jo citi varētu kaut ko pārmest un padomāt. Vēl muļķīgāk būtu dzīvot savu dzīvi, pakļaujoties kādas citas ekstrēmas grupiņas iegribām. Mums ir iespēja Latvijā par to neraizēties, tādēļ neraizēsimies.

Noslēgumā, ja vēl vēlies man vaicāt – "Kāpēc tad ir svarīgi būt atvērtam savā neticībā? Vai tas tiešām ir visas tās šļuras, ko tu saņēmi, vērts?", es tev atbildēšu ar Ričarda Dokinsa vārdiem: "Es domāju, ka ir svarīgi cīnīt labo cīņu, kad zinātnei un saprātam ir skaļi un spēcīgi, un labi finansēti pretinieki." (sākot no 9:13 šajā video).

Cieņā

mācītājs Ralfs Eilands