'Vismaz četras bankas Latvijā ir aizdomīgas' — Putniņš nezina, par ko runā Znotiņa

Vismaz četras bankas Latvijā ir īpaši aizdomīgas, sarunā "Delfi TV ar Jāni Domburu" 19. decembrī, atklāja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītāja (Kontroles dienests) Ilze Znotiņa. Šodien, 28. decembrī, intervijā "Latvijas Avīzei" Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītājs Pēters Putniņš apgalvo, ka neko par to nezina un centīsies noskaidrot, ko Znotiņa domājusi ar savu apgalvojumu.

"Mums nav informācijas par šīm bankām, centīsimies noskaidrot, kas ar to domāts. FKTK nav informācijas, ka kādā no bankām nestrādātu iekšējās kontroles sistēma vai ka tur vispār nebūtu kontroles. Ja tā būtu, tad banka būtu administratīvi jāsoda," tā Putniņš, komentē Znotiņas apgalvojumu par to, ka vismaz četras bankas Latvijā ir īpaši aizdomīgas.

Delfi jau vēstīja, ka Kontroles dienests šobrīd nodarbojas ar banku riska profilēšanu un mēģina nodefinēt, uz kurām bankām koncentrēties.

"Esam noprofilējuši un vienlaikus sapratuši, ka mums ir jāveido tāda kārtība, kas būtu piemērota arī situācijai, kad mainās noguldījumu apmēri. Riska profils neveidojas tikai no ziņojumiem, informācijas no ārvalstīm un pašām bankām, to ietekmē arī policijas pieprasījumi. Svarīgi ir tas, cik konkrētā banka ir liela, un "ABLV Bank" bija viena no lielākajām bankām Latvijā. Mēs nedrīkstam domāt tikai par esošo situāciju," skaidroja Znotiņa.

Turklāt runa neiet tikai par lielajām bankām. "Esam runājuši par riska profiliem, un dažas no bankām Latvijā ir īpaši aizdomīgas. Mēs arī neslēpjam, ka tās īpaši vērojam," atzina Znotiņa.

Uz žurnālista Jāņa Dombura iebildi, ka Latvijā ir padsmit bankas, un lūgumu nosaukt precīzāku skaitli, Znotiņa atbildēja: "Vismaz četras."