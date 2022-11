Digitālā transformācija mežsaimniecības nozarē - ātrāki un resursus mazāk patērējoši procesi

Valsts un privātā sektora uzņēmumu digitalizācija, iedzīvotāju digitālās prasmes, prasmīga digitālo tehnoloģiju pārvaldība un infrastruktūras nozīme aizsardzības kontekstā ir tikai dažas no tēmām, kas tiks skartas Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) ikgadējā konferencē “Digital Essentials 2023”, kas norisināsies jau 7. decembrī un būs skatāma tiešsaistē arī portālā Delfi.lv

Gaidāmā notikuma priekšvakarā lūdzām atbildēt uz dažiem jautājumiem AS "Latvijas valsts meži" Biznesa sistēmu risinājumu direktoru Māri Kuzminu, kas konferencē dalīsies pārdomās par to, cik digitāla ir meža nozare un kā to ietekmē digitālās prasmes un tehnoloģijas.

1/ Kas, jūsuprāt, ir vispārējas digitālās transformācijas galvenie izaicinājumi nākošajā gadā un tuvākajā nākotnē?

Viens no galvenajiem izaicinājumiem būs spēja nodrošināt informācijas sistēmu un infrastruktūras drošību, ņemot vērā šo risku palielināšanos gan pie mums, gan globālā līmenī. Papildus tam jāturpina investēt IT infrastruktūrā, lai tā būtu atbilstoša mūsdienu un nākotnes prasībām, jo tikai uz pilnvērtīgas bāzes uzņēmumi var attīstīt savus risinājumus. Kvalitatīva interneta pieejamība ar mobilo ierīču starpniecību attālos lauku un mežu apgabalos joprojām ir apgrūtināta vai tās nav vispār. Tāpat aktuāls ir jautājums par kvalificētu un talantīgu IT speciālistu izglītošanu, piesaistīšanu un noturēšanu Latvijas uzņēmumos un valstī kopumā.

2/ Kā digitālā transformācija notikusi Jūsu pārstāvētajā uzņēmumā? Kas bijuši lielākie veiktie darbi 2022. gadā?

"Latvijas valsts mežos" digitālā transformācija sākās līdz ar uzņēmuma dibināšanu 1999. gadā. Tas ir mērķtiecīgs un nepārtraukts process, kas caur uzņēmuma stratēģiju ir iedzīvināts ikdienas darbos un mūsu domāšanā – kā darāmo varam paveikt ērtāk, ātrāk un lietderīgāk. Viens no plašākajiem risinājumiem saistīts ar kokmateriālu uzmērīšanas informācijas plūsmas automatizāciju, padarot to pieejamu informācijas sistēmā, tiklīdz kokmateriāli ir uzmērīti piegādes vietā.

3/ Vērtējot pasaules mērogā, kā Latvijas uzņēmumiem sokas ar pašu jaunāko tehnoloģiju apgūšanu un ieviešanu?

Līdzīgi kā sabiedrībā kopumā, arī mūsu uzņēmumā darbinieki jaunās tehnoloģijas pieņem un apgūst atšķirīgi. Lai iedrošinātu tās izmantot plašāku darbinieku loku, nozīmīgas ir apmācības un pieredzes apmaiņa, kā arī ieviesto tehnoloģiju lietderība un vērtība. Kā piemēru var minēt dronu lietošanu meža darbu plānošanā un to izpildes kontrolē. Pēdējo divu gadu laikā dronu izmantotāju skaits ir audzis no 15 līdz 288 pilotiem.

4/ Kā veicināt Latvijas uzņēmēju un vispārēju sabiedrības izpratni par digitālo tehnoloģiju nepieciešamību biznesa un Latvijas ekonomikas izaugsmē?

Latvijas ekonomika aug līdz ar valstī esošo uzņēmumu izaugsmi, kas savukārt atkarīga no vadības un personāla kompetences, kā arī kopējās biznesa vides. Pašu uzņēmēju interesēs ir veikt ieguldījumus digitālo tehnoloģiju pārvaldīšanā, jo tas paaugstina konkurētspēju. Savukārt vispārējā sabiedrības izglītošana par digitālo tehnoloģiju izmantošanu būtu veicināma ar mērķtiecīgām formālās un neformālās izglītības programmām.

5/ Kāds valsts vai Eiropas atbalsts būtu nepieciešams digitalizācijas veicināšanai uzņēmumos?

Viens no digitālās transformācijas mērķiem ir padarīt procesus ātrākus, ērtākus un resursus mazāk patērējošus. "Digital by Design" principa ievērošana un valsts sektora informācijas sistēmu attīstības līmeņa izlīdzināšana ar nolūku nodrošināt visu valsts iestāžu spēju vienlīdz labi mijiedarboties ar dažādām nozarēm digitālajā vidē sekmētu arī uzņēmēju lielāku iesaisti ar saviem risinājumiem. Papildu akcents būtu vēršams uz koplietojamiem pakalpojumiem un atvērtiem datiem no dažādām valsts informācijas sistēmām. Savukārt nozīmīgākais un arī plašākais atbalsts, ko valsts var sniegt uzņēmumiem, ir ieguldījums izglītības infrastruktūrā, personālā un programmās, kas sagatavo kvalificētus IT speciālistus.

6/ Kā vērtējat kiberdrošības situāciju Latvijā, un cik liela uzmanība šim jautājumam tiek piešķirta Jūsu pārstāvētajā uzņēmumā?

Kiberuzbrukumu apdraudējumu intensitāte palielinās, tie kļūst mērķētāki un labāk sagatavoti. "Latvijas valsts mežos" kiberdrošības jautājumiem pievēršam pastiprinātu uzmanību: mērķtiecīgi strādājam, lai veicinātu darbinieku izpratni un informētību, kā arī pilnveidotu tehnoloģisko noturību pret kiberuzbrukumiem. Uzņēmumā fokusējamies gan uz ārējiem uzbrukumiem, gan uz iekšējās informācijas aprites drošumu.

Konferences "Digital Essentials 2023" tiešraidi būs iespējams vērot LIKTA Facebook, portālā DELFI un LMT Viedtelevīzijā https://viedtelevizija.lv/. Interesenti tiek aicināti reģistrēties konferencei LIKTA mājaslapā https://likta.lv/likta-konference-2022/, kur iespējams iepazīties arī ar pilnu konferences programmu.

