ТОП-6 простых идеи для дома, которые помогут впечатлить родных и друзей

Если мы зайдем в ваш дом прямо сейчас, то что мы там увидим? Будет ли соответствовать увиденное тому, как вы сами представляете себе идеальное жилище? И все ли в нем в порядке с "духом" дома, в котором живете именно вы?

Нравится вам или нет, но друзья, родные и даже соседи судят по нам о доме (или квартире — не важно), в котором мы живем. Не важно, большой он или маленький, важно впечатление, которое он производит. Вот несколько простых идей и мыслей, которые, как мы надеемся, помогут вам привести свой дом в порядок и в соответствие с вашим мироощущением.

Приспосабливайте вещи к дому, а не дом к вещи

Для многих это может показаться странным, однако многие люди, выбирая новую квартиру или дом, думают не о том, подходит она им или не подходит, а о том, сумеют ли они уместить в дом "нажитое непосильным трудом". Многие готовы отказаться от интересных и необычных предложений только потому, что им некуда поставить конкретную мебель.

Возможно, еще 25 лет назад такой подход был оправдан, однако сегодня нет никакой проблемы заменить хоть сразу всю мебель в доме, были ли деньги. Конечно, не все могут себе позволить роскошь менять мебель, как перчатки, но обычно этого и не требуется — редко, когда речь идет о том, что надо заменить ВСЮ мебель, скорее "квартире не подходит" конкретный стол, или шкаф, или кровать.

Не попадайтесь в эту ловушку — квартира должна быть для вас, а не для вещей.