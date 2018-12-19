11 простых хитростей, которые заставят ваши полы блистать

Неважно, покрыты ли ваши полы коврами, линолеумом, плиткой или паркетом, время от времени их приходится мыть. Но это не значит, что это должна быть мучительная работа. Портал Furnish Home рассказывает, как сделать уборку пола немного быстрее, проще и эффективнее. С помощью этих советов вы получите сверкающие чистые полы в кратчайшие сроки!

1. Удлините кран

Поднимать пустое ведро достаточно легко, но поднимать ведро с водой, особенно если предстоит большая уборка, весьма хлопотно. Удлините кран, и вам не придется об этом беспокоиться!

2. Сделайте инструмент для щелей из картона

Любая щелевая насадка от пылесоса не может быть достаточно узкой для ультра-узких пространств. Но это легко сделать из картонной трубки!

3. Заставьте ваш совок собирать больше грязи

Просто увлажняйте его перед каждым использованием и вытирайте бумажным полотенцем, когда закончите.

4. Собирайте правильно мелкие предметы

Мелкие предметы, такие как серьги, легко потерять в ковре или под мебелью. Но есть простой способ вернуть их! Наденьте чулок или колготки на шланг пылесоса, а затем закрепите его на месте резинкой. Используйте такой модернизированный шланг, чтобы пылесосить место, где деталь была потеряна.

5. Освежите пылесос

Иногда пылесос не очень хорошо пахнет при использовании. Если запах вас беспокоит, просто соберите пылесосом немного стирального порошка или молотой корицы! Они будут лежать в пылесборнике и помогут избавиться от заплесневелого запаха.

6. Очистите все закоулки

Иногда есть части ковра, до которых ваш пылесос просто не может добраться, например, щели вдоль лестницы. Используйте резиновую перчатку, чтобы собрать пыль, грязь и шерсть питомца изо всех этих уголков.

7. Повесьте метлы и швабры

Ручки веника и швабр обычно имеют пластиковый наконечник с петлей, поэтому вы можете повесить их. Но что, если ваши крючки и вешалки не подходят для этих отверстий? Используйте кабельные стяжки, чтобы сделать дополнительную петлю.

8. Почистите щетку пылесоса

Длинные волосы, как правило, накручиваются вокруг ролика щетки в любом пылесосе. Если накопится достаточное количество волос, это может нарушить эффективную работу! Используйте распарыватель для ткани, чтобы быстро разрезать все эти волосы. Разрезанные волосы гораздо легче удалить со щетки!

9. Освежите ковры

Используйте пищевую соду и эфирные масла, чтобы быстро освежить затхлые ковры! В маленькой миске смешайте одну чашку пищевой соды и 10 капель вашего любимого эфирного масла. Посыпьте смесь на ковер, оставьте на час, а затем тщательно пропылесосьте.

10. Сложные инструменты для уборки

Они могут быть действительно полезны, но их заправка может стоить весьма дорого. Вы можете сохранить деньги, сделав собственные расходные материалы и сменные насадки.

11. Спрей для чистки ковров

Плиточные полы могут испортиться со временем. Одним из самых простых и удивительных способов их очистки является использование спрея для чистки ковров! Нанесите спрей на грязный шов, потрите жесткой щеткой, затем оставьте на 10 минут. После этого помойте пол, как обычно. Удивлены?