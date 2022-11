Nominēti "Eksporta un inovācijas balvas" pretendenti

Arī šogad Latvijas uzņēmumi spējuši demonstrēt labus rezultātus, gada deviņos mēnešos sasniedzot eksporta pieaugumu 31% apmērā. "Eksportējošie uzņēmumi ir veiksmīgi pielāgojušies jaunajai situācijai un turpina uzrādīt labus rezultātus. Pieaugums nav tikai uz inflācijas rēķina, bet arī realizētās produkcijas un pakalpojumu apjoma ziņā. Par eksportējošo uzņēmumu aktivitāti liecina arī uzņēmēju pieprasījums pēc eksporta atbalsta aktivitātēm, kurš šī gada otrajā pusē sasniedzis vēsturiski augstākos rādītājus," uzsver Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors Kaspars Rožkalns.

14. decembrī tiks sveikti konkursa "Eksporta un inovācijas balva" uzvarētāji, bet jau šobrīd noskaidroti piecās kategorijās nominētie 57 uzņēmumi. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šoreiz uzņēmumu nominācijas tika izvirzītas, izvērtējot Centrālās statistikas pārvaldes informāciju. Tika vērtēti dati par uzņēmumu eksportu, radīto pievienoto vērtību, rentabilitāti un nodarbināto skaitu. Tāpat žūrija, uzklausot uzņēmumu prezentācijas, iepazinās ar uzņēmumu attīstības plāniem, ieguldījumiem cilvēkkapitālā, ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanā, sadarbībā ar zinātniski pētnieciskajām iestādēm. Atsevišķi tika vērtēti arī uzņēmumu panākumi mārketingā savu produktu virzībai ārvalstu tirgos.

Kopumā konkursā izvirzītas piecas kategorijas "Eksporta jaunpienācējs", "Eksporta līderis", "Eksporta čempions", "Inovācijas čempions" un "Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts". Konkursa nominantus noteica žūrija, kurā piedalījās finanšu institūciju, uzņēmēju organizāciju, Ekonomikas ministrijas, LIAA un plašsaziņas līdzekļu deleģētie pārstāvji.

Žūrijas komisijas pārstāve, Latvijas eksportētāju asociācijas "The Red Jackets" izpilddirektore Līva Stūrmane: "Eksportētāju asociācijai ir liels prieks arī šogad būt prestižākā eksporta konkursa sadarbības partnerim. Šis gads iezīmē pavērsienu balvas organizēšanā, proti, balvai tiek izvirzīti spēcīgākie uzņēmumi balstoties uz metodoloģiju, kas izmantota par pamatu mūsu un LIAA kopīgi veidotajā platformā www.eksportabarometrs.lv. Vēlamies pievērst uzmanību eksportētāju sasniegumiem, pienesumam tautsaimniecībā un visas Latvijas izaugsmes potenciālam.

Eksporta un inovācijas balvai nominētie uzņēmumi

Kategorijā "Eksporta čempions" nominētie uzņēmumi: SIA "MIKROTĪKLS", SIA "HTTPOOL", SIA "REAL WEB".

Kategorijā "Eksporta jaunpienācējs" uzņēmumu grupā ar eksporta apgrozījumu no 50 000 līdz 200 000 eiro nominēti uzņēmumi: SIA "FORMA", SIA "PRINTREST", SIA "SMART AERO".

Kategorijā "Eksporta jaunpienācējs" uzņēmumu grupā ar eksporta apgrozījumu no 200 000 līdz 1 000 000 eiro nominēti uzņēmumi: SIA "WORKING CLOTHES SERVICE", SIA "INT-SOL UNLIMITED".

Kategorijā "Eksporta jaunpienācējs" uzņēmumu grupā ar eksporta apgrozījumu 1 000 000 eiro un vairāk nominēti uzņēmumi: SIA "LATVIA MGI TECH", SIA "PULSAR OPTICS", SIA "KOHSEL".

Kategorijā "Eksporta līderis" zināšanu ietilpīga bioekonomika – kokapstrādes nozarē uzņēmumu grupā mazie un vidējie komersanti nominēti uzņēmumi: SIA "LATGRAN", SIA "GRAANUL INVEST", AS "STORA ENSO LATVIJA".

Kategorijā "Eksporta līderis" zināšanu ietilpīga bioekonomika kokapstrādes nozarē lielo uzņēmumu grupā nominēti uzņēmumi: SIA "KRONOSPAN RIGA", SIA "LATVIJAS FINIERIS", AS "LATVIJAS VALSTS MEŽI".

Kategorijā "Eksporta līderis" nozarē zināšanu ietilpīga bioekonomika – pārtikas ražošana mazo un vidējo uzņēmumu grupā nominēti uzņēmumi: SIA "KARAVELA", SIA "BALTREIDS", SIA "VILOMIX BALTIC".

Kategorijā "Eksporta līderis" nozarē zināšanu ietilpīga bioekonomika – pārtikas ražošana lielo uzņēmumu grupā nominēti: AS "DOBELES DZIRNAVNIEKS", AS "TUKUMA PIENS", AS "BALTICOVO".

Kategorijā "Eksporta līderis" nozarē biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija mazo un vidējo uzņēmumu grupā nominēti: SIA "ICOTTON", SIA "MADARA COSMETICS", SIA "STENDERS".

Kategorijā "Eksporta līderis" nozarē biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija lielo uzņēmumu grupā nominēti: AS "OLAINFARM", AS "GRINDEKS", SIA "E.GULBJA LABORATORIJA".

Kategorijā "Eksporta līderis" nozarē "Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas" mazo un vidējo uzņēmumu grupā nominēti: SIA "KNAUF", LSEZ SIA "CALJAN", SIA "LIGHT GUIDE OPTICS INTERNATIONAL".

Kategorijā "Eksporta līderis" nozarē "Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas" lielo uzņēmumu grupā nominēti: SIA "LEXEL FABRIKA" SIA "MIKROTĪKLS", SIA "BUCHER MUNICIPAL".

Kategorijā "Eksporta līderis" nozarē "Viedā enerģētika un mobilitāte" mazo un vidējo uzņēmumu grupā nominēti: SIA "MALMAR SHEET METAL", SIA LSEZ SIA "CALJAN", SIA "LEAX RĒZEKNE".

Kategorijā "Eksporta līderis" nozarē "Viedā enerģētika un mobilitāte" lielo uzņēmumu grupā nominēti: SIA "AKG THERMOTECHNIK LETTLAND", SIA "BUCHER MUNICIPAL", SIA "DINEX LATVIA".

Kategorijā "Eksporta līderis" nozarē "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas" mazo un vidējo uzņēmumu grupā nominēti uzņēmumi: SIA "ESTOTY", SIA "SAF TEHNIKA", SIA "ISP OPTICS LATVIA".

Kategorijā "Eksporta līderis" nozarē "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas" lielo uzņēmumu grupā nominēti uzņēmumi: SIA "MIKROTĪKLS", SIA "TELE2", "TIETO LATVIA".

Kategorijā "Inovācijas čempions" nominētie uzņēmumi: SIA "LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS", AS "GRINDEKS", SIA "AERONES ENGINEERING".

Kategorijā "Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts" nominēti: "JA Travel", "Dont Panic" sadarbībā ar "Skudras Metropole",Vitalitātes akadēmija "Via Vitalité", Ventspils zinātnes centrs "VIZIUM", Interaktīvā vēstures ekspozīcija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī, Atraitnes Margarētas Ģertrūdes Hoijeres viesu nams Liepājā. Plašāk par tūrisma kategorijā nominētajiem uzņēmumiem lasiet šeit.

Konkursu organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Centrālo statistikas pārvaldi, eksportētāju asociāciju "The Red Jackets" un finanšu institūciju "Altum", kura pasniegs speciālbalvu "Drošākais eksportētājs".

Konkursa mērķis ir godināt Latvijas komersantus, kas sasnieguši labus rezultātus jaunu un eksportspējīgu produktu ražošanā, inovāciju ieviešanā, viedās specializācijas veicināšanā, kā arī radījuši eksportspējīgus jaunus tūrisma produktus. Konkursa laureāti tiks izziņoti apbalvošanas ceremonijā 14. decembrī, kad dalībniekus sveiks konkursa patrons, Valsts prezidents Egils Levits. Apbalvošanas ceremonija norisināsies rekonstruētajās Rīgas cirka telpās, bet tiešraidei varēs sekot līdz LIAA facebook lapā un portālā delfi.lv. Vairāk par konkursu https://www.eibalva.lv/par-konkursu/