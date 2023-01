"Pēdējo 10 gadu laikā darba vide IT nozarē ir mainījusies. Visvairāk pieprasītie speciālisti ir tie, kas ne tikai spēj programmēt, bet arī izprot klienta vēlmes, biznesa vajadzības, nozari un kopējos procesus. Tāpat, ja pirms 10 gadiem speciālistus pārsvarā meklēja IT uzņēmumi, tad šobrīd teju katrā uzņēmumā ir nepieciešami IT talanti, līdz ar to pieprasījums ir ļoti liels. Šobrīd nozarē darba devēji cenšas atrast un piesaistīt ne tikai IT studentus un profesionāļus, bet arī cilvēkus, kuriem ir labs zināšanu pamats vai pieredze, piemēram, STEM jomā, lai viņus apmācītu darbam IT. Uzskatu, ka šo situāciju darba tirgū ilgtermiņā nevar risināt bez nopietniem lēmumiem un rīcības no valdības, akadēmiskā sektora, biznesa vides puses un sabiedrības atbalsta," uzsver "Accenture" Talantu studijas vadītāja Baltijā Zanda Arnava.

Viņa gan atzīst – lai arī programmētāji joprojām ir vieni no visvairāk pieprasītajiem talantiem, šo gadu laikā IT profesiju spektrs ir paplašinājies, kā arī daļa profesiju mainījusies, piemēram, tirgū ienākot mākoņpakalpojumiem, tāpēc IT speciālistam ir jāpaplašina savas zināšanas darbā ar dažādiem mākoņrisinājumiem un servisiem.