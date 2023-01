"Accenture" "bootcamp" mācības ir daļa no uzņēmuma ilgtermiņa personāla atlases programmas. Pēc to pabeigšanas dalībnieki iegūst sertifikātu, bet sekmīgākie arī apmaksātu praksi uzņēmumā. Mācības ir bez maksas un ilgst vairākas nedēļas, bet to ilgums atkarīgs no izvēlētās apmācību jomas. Tajās tiek apgūtas IT pamatzināšanas un iemaņas karjeras sākšanai, un tās ir pietuvinātas ikdienas darbam projektos.