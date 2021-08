Otro sievu apņēmis Saeimas deputāts Jānis Dombrava

Saeimas deputāts Jānis Dombrava (NA) augusta vidū vēlreiz kļuvis par precētu vīru, šonedēļ ziņo žurnāls "Privātā Dzīve".

33 gadus vecais Jānis Dombrava 14. augustā apprecējies Lokstenes baznīcā. Par viņa otro sievu kļuvusi Nacionālās apvienības jaunatnes organizācijas biedre Annija, ar kuru Jānis ir kopā jau četrus gadus. Pāris ir arī vecāki pusotra gada vecajai Pārslai.

Kā "Privātajai Dzīvei" atklāj politiķis, pēc tam, kad mūžībā devās viņa māte Elita Dombrava, pāris domājis, ka kāzu datums ir jāpārliek, tomēr beigās precēšanos neatcēla un tagad ir gandarīti par šādu lēmumu. Kāzas notikuša augoša Mēness laikā, tas Dombrovām bijis būtiski.

Laulības, protams, notika latviskā garā, godinot baltu tradīcijas, veicot dažādus rituālus.

Politiķa kāzās piedalījās ar teju desmit gadus vecā meita Elza no Dombravas iepriekšējām attiecībām. "Kāzās piedalījās abas manas meitas, un viņām patika šis lielais notikums. Ceru, ka meitām paliks siltas atmiņas no mūsu kāzu dienas un vismaz dažus elementus no tām viņas ienesīs arī savās kāzās, kad pienāks attiecīgais brīdis," cer deputāts.